Boca Juniors voit sa passe aux prochains Libertadores en danger

31/10/2021 à 04:27 CET

Boca Juniors a perdu 0-1 contre Gimnasia et Esgrima La Plata à domicile à La Bombonera dans un résultat qui met leur classement à l’édition 2022 de la Copa Libertadores en péril, à défaut de six jours pour la fin du tournoi.

Un peu de Luis Miguel ‘Pulga’ Rodríguez, sur penalty, Il a rattrapé Gimnasia pour remporter une victoire qui a laissé Boca à la sixième place du classement annuel qui attribue trois places à la Copa Libertadores l’année prochaine.

Samedi a été une journée très émouvante pour le football argentin puisqu’un Hommage pour le 61e anniversaire de Diego Armando Maradona, le premier depuis la mort de l’ancienne star mondiale du football.

#DiegoEterno pic.twitter.com/iBm3ANLpjj – Boca Juniors (@BocaJrsOficial) 30 octobre 2021

Dans une autre des réunions ce samedi, Talleres de Córdoba a gagné 1-0 contre Hurricane avec l’objectif du Colombien Diego Valoyes d’atteindre 36 points et d’être six derrière le leader River Plate, qui ce dimanche se rendra à Estudiantes à La Plata pour chercher à franchir une nouvelle étape vers le titre et reconstruire l’avantage avant le début de ce dix-neuvième journée.

Une autre des équipes qui ont remporté une victoire à cette date a été Lanús, qui a battu les Argentinos Juniors à domicile 0-1 ce vendredi au stade Diego Armando Maradona de La Paternal, où s’est tenue ce samedi une fête spéciale en mémoire de l’ancienne star mondiale du football.

Avec cette victoire, le « Grenat » a atteint 34 points, tandis que Vélez est resté à 31 après avoir perdu 2-1 ce dimanche lors de sa visite à Banfield.

Les autres résultats enregistrés ce samedi étaient la victoire 4-1 de Platense sur l’Atlético Tucumán, la victoire 1-0 d’Arsenal sur Sarmiento, tandis que vendredi le Racing Club de Fernando Gago enchaînait sa deuxième défaite en s’inclinant 1-2 contre Defensa et Justice.

Ce dimanche, en plus de Étudiants-River Plate Il y aura trois autres réunions : San Lorenzo-Godoy Cruz, Unión-Rosario Central et Newell’s Old Boys-Independiente, tandis que lundi il y en aura deux autres : Patronato-Colón et Central Córdoba de Santiago del Estero-Aldosivi.