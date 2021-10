Boca perd contre Vélez et s’éloigne des options pour être champion

25/10/2021 à 05:29 CEST

Efe

Boca Juniors s’est incliné 2-0 contre Vélez Sarsfield ce dimanche dans l’un des sept matches disputés ce week-end pour la dix-huitième journée du tournoi argentin, dans un résultat qui a relégué le « Xeneize » et l’a pratiquement laissé sans options pour se battre pour le Titre.

Avec buts de Federico Mancuello et Cristian Tarragona, Le ‘Fortín’ s’est imposé avec autorité en tant que local et s’est hissé à la troisième place du classement avec 31 points, huit derrière le leader River Plate, qui recevra ce lundi les Argentinos Juniors pour franchir une nouvelle étape vers la conquête de la compétition nationale.

De cette façon, Vélez a de nouveau battu Boca Juniors après six ans et, après avoir célébré avec son public, il a également franchi une nouvelle étape vers la qualification pour la Copa Libertadores l’année prochaine, son grand objectif.

BUT VÉLEZ SARSFIELD !

Marques de Tarragone ou deuxième do « El Fortin » Vélez Sarsfield 2×0 Boca Juniors # LigaProfesional pic.twitter.com/Z4mciUzZlo – Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) 25 octobre 2021

Dans un autre des matchs joués ce dimanche, Huracán a battu San Lorenzo 2-1 dans la classique de Buenos Aires et a aggravé la crise du « Cyclone » qui, la semaine dernière, avait arrêté l’entraîneur uruguayen Paolo Montero, et a ajouté ce jour-là sa neuvième défaite et se situe aux cinq dernières places du tableau.

Franco Cristaldo et Jhonatan Candia ont marqué les buts « Globo », tandis que Franco Di Santo a marqué le but de San Lorenzo, qui court de sérieux risques de manquer la compétition internationale pour 2021.

Un autre des grands qui a perdu ce jour-là était Racing Club qui ce samedi, lors de la première de Fernando Gago en tant qu’entraîneur, est tombé 2-1 lors de sa visite à Rosario Central, dans le même résultat que Godoy Cruz a répété ce dimanche contre Banfield, Colón contre Estudiantes et vendredi Defensa y Justicia avec Platense.

L’autre résultat à ce jour en ce dix-huitième jour a marqué La gymnastique fait match nul 2-2 avec le centre de Cordoue De Santiago del Estero.

Ce lundi, en plus du duel entre River-Argentinos Juniors, l’escorte de Talleres de Córdoba visitera Lanús au carrefour de deux des équipes les plus exaltées du tournoi et des poursuivants du « Millionaire », tandis qu’Independiente aura un autre test en au milieu d’une crise locale avant l’Union.

De plus, Sarmiento accueillera les Newell’s Old Boys à Junín, tandis qu’Aldosivi et Arsenal joueront un croisement entre deux des coureurs de fond du classement.