Bocelli excite l’olympien avec la “Nessun Dorma” pour ouvrir l’Eurocup

11/06/2021 à 21:48 CEST

.

Le ténor italien Andrea Bocelli a ému les 16.000 spectateurs présents au stade olympique de Rome ce vendredi en chantant l’air “Nessun Dorma”, accompagné d’un spectacle pyrotechnique et d’une chorégraphie avec 24 ballons flottants, lors de la cérémonie d’ouverture de l’Eurocup.

L’olympien romain a organisé une cérémonie qui a duré environ quinze minutes qui a eu un Bocelli en tant qu’invité spécial, avant que les équipes d’Italie et de Turquie ne se rencontrent lors de la première journée du groupe A.

A 25 minutes du début du match, la fanfare de la Police italienne est entrée sur le terrain, accompagnée de six messieurs, tandis que quelques images étaient projetées sur les écrans olympiques qui ont marqué l’histoire de l’Eurocup à l’occasion de son soixantième anniversaire. .

Ils étaient deux symboles du football italien comme Francesco Totti, capitaine historique de Roma, et Alessandro Nesta, drapeau du Latium et de Milan, qui s’est félicité. “Ciao Roma”, a-t-il dit Nesta, suivi d’un « Ciao Europa » prononcé par Totti.

La fanfare de la Police joua alors le Guillermo Tell de Gioacchino rossini, alors qu’il entame une brillante chorégraphie exécutée avec des ballons qui symbolisent les 24 équipes participant à l’Eurocup.

Un système high-tech leur a permis de bouger au rythme de la musique jusqu’à ce qu’ils soient réunis au centre du terrain pour faire passer un message d’union, accompagné d’un remarquable spectacle pyrotechnique au pied du terrain et sur le toit du stade.

Puis il était temps pour Andrea Bocelli, qui a interprété l’air de Giacomo Puccini “Nessun Dorma”, émouvant les 16 000 spectateurs présents dans les tribunes de l’Olímpico.

Le ténor italien a été le protagoniste d’un autre grand événement sportif, après avoir déjà chanté à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Turin en 2006 ou en ouverture de la finale de la Ligue des champions 2016 remportée par le Real Madrid contre l’Atlético Madrid.

La cérémonie s’est conclue par la chanson “We are the people” de Martin Garrix, Bono et The Edge, dans un show virtuel projeté sur les écrans du stade.

Quelques minutes plus tard, les deux équipes montaient sur le terrain, acclamées par leurs supporters respectifs, pour les hymnes nationaux.