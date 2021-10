Bochum, hôte du RB Leipzig

in

10/01/2021 à 18:33 CEST

Samedi prochain à 18h30 se jouera le match de la septième journée de Bundesliga, dans lequel nous verrons le Leipzig et à Bochum dans le Arène Red Bull.

Les RB Leipzig entend ajouter une victoire à la septième journée après avoir remporté le Hertha Berlin dans le Arène Red Bull 6-0, avec des buts de Emil Forsberg, Yussuf Poulsen, Nordi mukiele, Christophe Nkunku et Amadou Haidara. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des six matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 12 buts pour et sept contre.

Pour sa part, Bochum a obtenu un nul contre le Stuttgart, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Bochum il avait remporté l’un des six matches de Bundesliga cette saison, avec quatre buts pour et 13 contre.

En tant que local, le RB Leipzig Il compte deux victoires et une défaite en trois matchs disputés dans son stade, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Bochum a un bilan de trois défaites en trois matchs joués, il devra donc faire un effort pour marquer des points lors de sa visite au stade de la RB Leipzig pour essayer de casser les statistiques.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la RB Leipzig et les résultats sont trois victoires en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté trois matchs de suite à domicile contre le Bochum. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en février 2021 et le match s’est terminé sur un score de 4-0 en faveur de la Leipzig.

En analysant sa position dans le classement de la Bundesliga, nous constatons que le RB Leipzig ils devancent l’équipe visiteuse avec trois points d’avance. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec sept points au classement. En revanche, les visiteurs sont en dix-septième position avec quatre points.