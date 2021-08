Bochum marque trois points après avoir battu Mayence 05 2-0

21/08/2021 à 17h34 CEST

Le Bochum gagné 2-0 contre Mayence lors du match qui s’est déroulé ce samedi au Vonovia Ruhrstadion. Le Bochum Il a affronté le duel en voulant surmonter son score au classement après avoir perdu le dernier match contre lui VfL Wolfsbourg par un score de 1-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Mayence 05 gagné 1-0 à domicile lors de leur dernier match dans la compétition contre RB Leipzig. Avec cette défaite, l’équipe Maguntino s’est placée en sixième position à l’issue du match, tandis que le Bochum est dix-septième.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Bochum, qui a créé le lumineux grâce à un peu de Gerrit Holtmann à la 21e minute, terminant la première mi-temps sur le score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a prolongé les distances avec un but de Sébastien polter à la 56e minute, concluant la confrontation avec un résultat final de 2-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Bochum qui sont entrés dans le jeu étaient Herbert Bockhorn, Erhan Masovic, Constantin Stafylidis et Takuma asano remplacement Cristian Gamboa, Milos pantovic, Elvis rexhbecaj et Gerrit Holtmann, tandis que les changements dans le Mayence Ils étaient Dominique Kohr, Jean-Paul Boétius, Juste, Adam Szalaï et Kevin Stoger, qui est entré pour remplacer Niklas tauer, Paul Nebel, Alexandre Hack, Lee Jae Sung et cloche de Stefan.

L’arbitre a décidé de mettre en garde sept joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Elvis rexhbecaj, Manuel Riemann, Takuma asano et Simon Zoller et par le Mayence admonesté Jean-Paul Boétius, Leandro Martins et Dominique Kohr.

Avec cette victoire, le Bochum parvient à remonter à zéro point et reste en position de relégation en deuxième division, tandis que le Mayence reste à trois points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Eau de Cologne, Pendant ce temps, il Mayence 05 jouera contre lui Greuther plus loin.

Fiche techniqueBochum :Manuel Riemann, Cristian Gamboa (Herbert Bockhorn, min.60), Armel Bella Kotchap, Vasilis Constantinos Lambropoulos, Teodoro Danilo Soares, Milos Pantovic (Erhan Masovic, min.71), Elvis Rexhbecaj (Constantinos Stafylidis, min.72), Anthony Losilla , Gerrit Holtmann (Takuma Asano, min.81), Simon Zoller et Sebastian PolterMayence 05 :Robin Zentner, Alexander Hack (Juste, min.46), Moussa Niakhate, Stefan Bell (Kevin Stoger, min.68), Silvan Widmer, Leandro Martins, Niklas Tauer (Dominik Kohr, min.46), Aarón Martín, Paul Nebel ( Jean-Paul Boetius, min.46), Lee Jae Sung (Adam Szalai, min.62) et Jonathan Michael BurkardtStade:Vonovia RuhrstadionButs:Gerrit Holtmann (1-0, min. 21) et Sebastian Polter (2-0, min. 56)