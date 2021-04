Bodom After Midnight Membres sur un éventuel concert hommage à Alexi Laiho: “ Nous n’y avons pas pensé sérieusement ”

Dans une nouvelle interview avec la chaîne finlandaise Kaaos TV, Alexi Laihode BODOM APRÈS MINUIT compagnons de groupe Daniel Freyberg (guitare) et Mitja Toivonen (basse) on a demandé s’il était prévu d’organiser un concert hommage au guitariste / chanteur décédé une fois que la pandémie de coronavirus s’est calmée. Daniel répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous n’y avons pas pensé sérieusement. Nous devons attendre que le monde s’ouvre à nouveau – et probablement traiter cette chose. Et puis nous pouvons commencer à réfléchir sérieusement à quelque chose comme ça.” Mitja a ajouté: “Aucun de nous ne peut dire quand il est même possible de jouer des spectacles, donc c’est vraiment bizarre de commencer à y penser tout de suite. Cela ne semble pas bien. C’est si distant.”

BODOM APRÈS MINUIT sortira un EP, “Peindre le ciel avec du sang”, le 23 avril via Registres de Napalm. L’effort a été enregistré en Finlande en 2020 et devait être le début d’un nouveau chapitre passionnant. Malheureusement, ce chapitre s’est terminé bien trop tôt avec le décès de décembre 2020 Laiho.

BODOM APRÈS MINUIT, dont la programmation a été complétée par le batteur Waltteri Väyrynen (PARADIS PERDU) et claviériste en direct Vili Itäpelto, a fait ses débuts en direct en octobre dernier à Seinäjoki, en Finlande. Le spectacle de 17 chansons se composait entièrement de ENFANTS DE CORPS Matériel.

Alexi et batteur Jaska Raatikainen fondé ENFANTS DE CORPS en 1993, et le groupe était l’un des groupes de métal les plus acclamés internationalement en Finlande jusqu’à leur tout dernier concert d’adieu en décembre 2019.

outre ENFANTS DE CORPS, Laiho avait joué dans des actes tels que RÉCHAUD, SINERGIE, KYLÄHULLUT et LA BANDE LOCALE. Récompensé par un Marteau en métal Golden God et plusieurs autres prix internationaux, le guitariste était également la vedette principale, menant un groupe d’une centaine de guitaristes au Festival d’Helsinki en 2015 en “100 guitares de Hel” – une pièce de concert massive qu’il a composée.

Alexi est décédé à son domicile à Helsinki, en Finlande. L’homme de 41 ans avait souffert de problèmes de santé à long terme qui ont conduit à sa mort.



