Bodom d’Alexi Laiho après minuit: visualiseur “ Payback’s A Bitch ” disponible maintenant

Le visualiseur officiel de la chanson “Payback est une chienne” de BODOM APRÈS MINUIT, le groupe lancé par ex-ENFANTS DE CORPS guitariste / chanteur Alexi Laiho, peut être vu ci-dessous. La piste est tirée de BODOM APRÈS MINUITle premier EP de “Peindre le ciel avec du sang”, qui sort aujourd’hui (vendredi 23 avril) via Registres de Napalm. L’effort a été enregistré en Finlande en 2020 et devait être le début d’un nouveau chapitre passionnant. Malheureusement, ce chapitre s’est terminé bien trop tôt avec le décès du 29 décembre Laiho, et maintenant, la pièce à trois titres incarne un tout nouveau sens. “Peindre le ciel avec du sang” est un hommage écrasant à un artiste exceptionnel et à un patrimoine sonore exceptionnel, et, en même temps, un hommage moderne au genre lui-même.

Une tempête de guitares déchaînées et de tambours retentissants se mêle Laihola puissance vocale polyvalente de, menant à une attaque lourde – morceau titre “Peindre le ciel avec du sang” – ouverture de l’EP de 14 minutes du même nom. La chanson rappelle de façon frappante les débuts ENFANTS DE CORPS éléments, tout en ajoutant des influences modernes passionnantes dans le pli. Deuxième piste “Payback est une chienne” et ses riffs massifs sont en quête de rétribution, offrant une attaque percutante et sans pareille. L’interaction de Laiho, guitariste Daniel Freyberg, le batteur Waltteri Väyrynen (PARADIS PERDU), bassiste Mitja Toivonen (ex-SANTA CRUZ) et claviériste en direct Vili Itäpelto n’est pas seulement un témoignage de l’extraordinaire capacité musicale du groupe, mais met également en valeur leur habileté à intégrer habilement une variété d’influences de genre.

Fermeture de la piste de couverture “Où se trouvent les anges morts” est un triomphe absolu – à l’origine réalisé par une formation suédoise de métal extrême DISSECTION, la piste brille comme un classique intemporel avec une nouvelle pointe. Des riffs étranges et des voix alternant entre des murmures menaçantes et des voix gutturales et déformées caractéristiques restent fidèles à l’original tout en donnant à cette version un caractère indéniable BODOM APRÈS MINUIT coup de poing.

Les membres survivants de BODOM APRÈS MINUIT a dit: “Comme nous, Alexi était plus que ravi de ces chansons et impatient de les sortir afin que nous soyons heureux de pouvoir réaliser son souhait. Inutile de dire que nous sommes honorés et fiers de faire partie de son tout dernier travail créatif et de le libérer comme il le souhaitait. Il est temps de laisser la bête sortir de la cage une fois de plus pour célébrer Alexila musique, l’héritage et l’homme lui-même. “

“Peindre le ciel avec du sang” liste des pistes:

01. Peindre le ciel avec du sang



02. Payback est une chienne



03. Où se trouvent les anges morts (Couverture DISSECTION)

“Peindre le ciel avec du sang” est disponible dans les formats suivants:

– Sang de bœuf à manches épines de 10 ”



– Manchon épiné 10 “Inkspot Ox / Black



– Manchon spined 10 “noir



– Boîte de luxe



– 1 mini CD Digipak



– Album numérique



[Deluxe Box]

Alexi est décédé à son domicile à Helsinki, en Finlande. L’homme de 41 ans avait souffert de problèmes de santé à long terme qui ont conduit à sa mort.

BODOM APRÈS MINUIT a fait ses débuts en direct le 23 octobre à Rytmikorjaamo à Seinäjoki, en Finlande. L’émission de 17 chansons se composait entièrement de ENFANTS DE CORPS Matériel.

Alexi et batteur Jaska Raatikainen fondé ENFANTS DE CORPS en 1993, et le groupe était l’un des groupes de métal les plus acclamés internationalement en Finlande jusqu’à leur tout dernier concert d’adieu en décembre 2019.

outre ENFANTS DE CORPS, Laiho avait joué dans des actes tels que RÉCHAUD, SINERGIE, KYLÄHULLUT et LA BANDE LOCALE. Récompensé par un Marteau en métal Golden God et plusieurs autres prix internationaux, le guitariste était également la vedette principale, dirigeant un groupe d’une centaine de guitaristes au Festival d’Helsinki en 2015 en “100 guitares de Hel” – une pièce de concert massive qu’il a composée.



