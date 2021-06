Body Count publie le deuxième clip vidéo créé par un fan pour « The Hate Is Real »

Dans le cadre de NOMBRE DE CORPSle concours de vidéoclips de où les fans pouvaient contribuer et soumettre leur propre travail visuel à la chanson du groupe “La haine est réelle”, les Grammy Award-groupe primé dirigé par la légende du hip-hop, l’acteur et le réalisateur Glace-T a maintenant choisi la deuxième version, qui transmet habilement et parfaitement l’ambiance et l’expressivité de la piste dans tous les aspects visuels. La vidéo a été créée par le cinéaste allemand Joerg fait du mal (Films de vision noire) et peut être vu ci-dessous.

“La haine est réelle” est tiré de NOMBRE DE CORPSle dernier album de, “Carnivore”, sorti en mars 2020 via Siècle des médias.

Glace-T Raconté Marteau en métal à propos de “La haine est réelle”: « Un jour, j’ai entendu Jim Jones de [American hip-hop group] DIPSET dire, ‘L’amour est faux, mais la haine est réelle.’ J’ai dit : ‘C’est une chanson, parce que je crois que quand les gens disent qu’ils t’aiment, ça peut être une figure de style.’ C’est du genre ‘Yo, mec, j’aime ce mec.’ Mais quand quelqu’un vous déteste, il vous déteste vraiment. La haine est bien réelle. Que ce soit la haine raciale, la haine religieuse, quoi que ce soit, cela nous divise. J’ai l’impression que nous avons affaire à toutes sortes de conneries vraiment odieuses et nous devons juste nous en occuper.”

Plus tôt ce mois-ci, NOMBRE DE CORPS a annoncé son intention d’écrire et d’enregistrer un nouvel album studio intitulé “Sans merci”. Le prochain disque sera la suite de “Carnivore”, qui a poursuivi la voie de ses prédécesseurs intransigeants et acclamés par la critique, “Soif de sang” et « Un homicide involontaire », en couple Glace-Tparoles passionnées et socio-critiques avec des riffs de guitare épais et des clins d’œil aux grands du metal et du hardcore comme TUEUR, METALLIQUE, PANTERA, TENDANCES SUICIDAIRES et RAGE CONTRE LA MACHINE. Musiciens invités inclus Amy Lee (ÉVANESCENCE), Dave Lombardo (ex-TUEUR), Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Riley Gale (DÉCLENCHEMENT DE PUISSANCE).

NOMBRE DE CORPS a été honoré d’un Grammy dans la catégorie “Best Metal Performance” lors de la cérémonie de pré-diffusion à la 63e édition Grammy Awards, qui s’est tenue le 14 mars à Los Angeles. NOMBRE DE CORPS a été nominé pour “Bum-Rush”, une piste de “Carnivore”.



