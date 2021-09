BODY Stock : que se passe-t-il avec les actions Beachbody aujourd’hui ?

in

Aujourd’hui, l’une des actions que de nombreux investisseurs particuliers surveillaient de près était Corps de plage (NYSE :CORPS). En effet, l’action BODY a connu une progression impressionnante cette semaine, gagnant près de 15% depuis mercredi après-midi. Aujourd’hui, l’action BODY a réussi à conserver la plupart de ces gains, bien que cette action de croissance ait clôturé en baisse de 2,3%.

Source : Tada Images / Shutterstock.com

Le modèle commercial de Beachbody est axé sur la santé et le bien-être personnels. L’entreprise propose une gamme de programmes de remise en forme et de réduction du stress. De plus, la société vend une gamme de produits nutritionnels à sa clientèle fidèle.

Cette entreprise axée sur le numérique a fait du bon travail en fournissant des revenus récurrents au fil du temps. Beachbody a connu une croissance impressionnante et les investisseurs se sont de plus en plus accrochés à de telles pièces pendant la pandémie.

Bien sûr, avec les inquiétudes concernant l’allongement de la pandémie compte tenu de la montée en puissance de la variante delta, ce stock a suscité encore plus d’intérêt ces derniers temps. En conséquence, il s’agit d’un titre qui a connu une tendance ces derniers jours, entraînant un élan intense autour du titre BODY.

Penchons-nous un instant sur ce catalyseur clé et discutons de ce que cela signifie pour les investisseurs.

BODY Hausse des actions sur l’intérêt important des investisseurs

Le mois de septembre est la preuve que les investisseurs avancent toujours avec enthousiasme depuis les creux de mars 2020. En particulier pour les investisseurs dynamiques, nous assistons à un effet boule de neige avec les actions populaires, en particulier celles qui gagnent du terrain sur les réseaux sociaux. En d’autres termes, si les investisseurs aiment une action, elle continuera probablement à monter.

Tel semble être le cas avec le stock BODY. Nous avons abordé ce phénomène plus tôt dans la journée, BODY occupant la 5e place parmi les 10 premières actions de tendance sur Reddit aujourd’hui. Les mentions ont monté en flèche, bien qu’elles restent en réalité bien inférieures à l’impressionnant pic d’hier.

La question clé avec Beachbody que de nombreux traders de momentum se posent actuellement est de savoir combien de temps cela peut continuer. Bien sûr, il existe des catalyseurs qui pourraient faire augmenter le stock de CORPS à court terme. Cependant, de nombreuses entreprises ont vu leurs valorisations grimper à des niveaux qui pourraient ne pas être durables.

Pour l’instant, je suis sur la touche par rapport à ce jeu d’élan. Cependant, BODY stock a trouvé sa place sur ma liste de surveillance avec cette récente action sur les prix.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.