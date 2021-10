BOE, basé en Chine, fournira des panneaux OLED pour les modèles d’iPhone 13

Apple a ajouté le fabricant d’écrans BOE à sa liste de principaux fournisseurs de panneaux OLED pour les modèles d’iPhone 13, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par Nikkei Asia.

Le fabricant d’écrans basé à Pékin a commencé à expédier un petit nombre d’écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED) pour l’iPhone 13 de 6,1 pouces fin septembre et devrait augmenter ces expéditions bientôt, en attendant un processus de vérification final, plusieurs personnes familières avec l’affaire dit. La qualification finale se concentrera sur la durabilité des écrans et se terminera dès ce mois-ci, selon des sources qui ont parlé au Nikkei. « Il est en cours de test final, mais sur la base des résultats des échantillons précédents, BOE ne devrait avoir aucun problème à réussir les tests », a déclaré à Nikkei Asia une source de niveau exécutif ayant une connaissance directe du sujet. « Le fondement de la collaboration entre Apple et BOE repose sur leur projet précédent sur l’iPhone 12, et Apple et BOE souhaitent que cela se produise bientôt. »

Plusieurs rumeurs sur l’iPhone 12 suggéraient que BOE fournirait des panneaux pour les appareils, mais BOE a rencontré des problèmes de production majeurs. En 2020, BOE n’a pas livré sa première expédition de panneaux OLED à Apple, car les écrans créés par BOE ont échoué aux tests de validation.

Initialement, le plus grand fabricant d’écrans de Chine fournira des écrans uniquement pour le modèle ‌iPhone 13‌ de 6,1 pouces, plus abordable. BOE divisera initialement les commandes des écrans ‌iPhone 13‌ avec Samsung. La part de BOE devrait représenter jusqu’à 20 % du total, mais idéalement, la société chinoise souhaite réaliser jusqu’à 40 % des commandes pour ce modèle. BOE ne fournissait auparavant que des OLED pour les iPhones réparés et remis à neuf. Il fabrique également des écrans LCD pour les iPad d’Apple.

Le développement ajoute à la pression sur LG Display et en particulier sur Samsung, qui domine l’offre d’OLED pour iPhone depuis 2017. Comme le note le rapport, l’ajout d’un troisième fabricant donnera à Apple un plus grand pouvoir de négociation dans les pourparlers avec les fournisseurs sud-coréens.

Les écrans OLED pour l’‌iPhone 13‌ seront fabriqués au complexe Mian Yang de BOE dans la province du Sichuan, où il fabrique des écrans OLED pour les fabricants chinois de smartphones Huawei, Honor, Xiaomi et Vivo. BOE a été priorisé par le gouvernement local pour l’alimentation électrique au milieu de pénuries inattendues.

