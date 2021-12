Les actifs cryptographiques présentent actuellement des risques limités pour la stabilité du système financier britannique, a déclaré la Banque d’Angleterre dans son rapport sur la stabilité financière, publié lundi. Mais leur rythme de croissance signifie qu’ils pourraient devenir plus dangereux à mesure qu’ils deviennent de plus en plus liés à des réseaux financiers plus larges.

