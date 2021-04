Les nouveaux mémoires de l’ancien président de la Chambre, John Boehner, devraient être publiés plus tard ce mois-ci, et si les extraits qui ont coulé jusqu’à présent sont une indication, il vise à régler les comptes. Pas tellement avec les démocrates – même si je suis convaincu qu’il aura des mots salés pour notre acabit. Non, dans les extraits que nous avons vus jusqu’à présent, de toute façon, il réserve l’essentiel de son mépris à ses compatriotes républicains.

AKALib, membre de la communauté quotidienne de Kos, a un aperçu complet du nouvel opus de Boehner, mais il laisse de côté une délicieuse pépite dans le livre audio de Boehner.

Comme le tweet le conseille, vous devez écouter (jusqu’à la fin) pour obtenir le plein effet.

X

Lorsque @SpeakerBoehner enregistrait son livre audio, des sources m’ont dit qu’au cours de ces sessions imbibées de vin, il s’écarterait du texte du livre et insérerait des attaques violentes aléatoires sur @tedcruz. Eh bien, voici une bande (écoutez la fin): pic.twitter.com/NFCQ2QFdTT – Jonathan Swan (@jonathanvswan) 2 avril 2021

Transcription:

BOEHNER: «La liberté signifie que vous pouvez être un génie et inventer de nouveaux produits qui vous rapportent des millions de dollars et aident des millions de personnes. Cela signifie que vous êtes libre de travailler pour devenir le premier de votre famille à aller à l’université. Cela signifie que vous êtes libre d’atteindre aussi haut que vous le souhaitez, peu importe d’où vous venez, même si vous êtes un petit enfant balayant un bar dans le sud-ouest de l’Ohio. Croyez-moi, vous ne saurez jamais où vous vous retrouvez. C’est ça la liberté. Je lèverai un verre à ça n’importe quel jour. PS Ted Cruz, va te faire foutre.

Oh oui. John Boehner n’est pas fan de Ted Cruz. Parce qu’il est – comment dire cela? – un mammifère à sang chaud avec des sens fonctionnels et de vraies émotions humaines.

Et au cas où vous pensiez que Boehner a simplement perdu l’esprit après un trop grand nombre de vins rouges, il exprime ses sentiments à propos de Ted dans le livre lui-même.

X

Le nouveau livre de l’ancien président de la Chambre John Boehner (R-OH) sort le 13 avril. Voici ce qu’il dit à propos du sénateur Ted Cruz (R-TX), d’après un extrait de Politico: pic.twitter.com/AM7mxEetU3 – Le recomptage (@therecount) 2 avril 2021

Pour les non-sucrants:

»À propos du sénateur TED CRUZ (R-Texas):« En 2013, le caucus du chaos à la Chambre avait construit sa propre base de pouvoir grâce à des médias de droite acclamés et à des collectes de fonds indignées. Et maintenant, ils avaient un nouveau chef fou en tête, qui n’était même pas membre de la Chambre. Il n’y a rien de plus dangereux qu’un connard imprudent qui pense qu’il est plus intelligent que tout le monde. Mesdames et messieurs, rencontrez le sénateur Ted Cruz.

Alors là vous l’avez. Ted Cruz est un connard imprudent.

Mais tu le savais déjà, n’est-ce pas?

«Ce mec est un naturel. Parfois je ris si fort que je pleure. – Bette Midler sur l’auteur Aldous J. Pennyfarthing via Twitter. Besoin d’un nettoyage complet de Trump? Merci à Goodbye, Asshat: 101 lettres d’adieu à Donald Trump, cher F * cking Lunatic, Cher Pr * sident A ** clown et Cher F * cking Moron, vous pouvez purger les années Trump de votre âme sans la crainte existentielle. Rires seulement à partir de maintenant. Cliquez sur ces liens, yo!

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!