Boeing chargé de construire le laser le plus puissant jamais conçu pour détruire les drones et les missiles | Monde | Nouvelles

Le laser du système laser à haute énergie à gain distribué sera développé par un partenariat entre General Atomics et Boeing. Le laser à gain distribué de 300 kilowatts aura un directeur de faisceau Boeing intégré.

Le dernier a été surnommé « l’arme laser la plus puissante de l’armée américaine à ce jour ».

Scott Forney, président de GA-EMS, a déclaré : « Le prototype de sous-système d’arme laser compact et haute puissance que GA-EMS fournira dans le cadre de ce contrat produira une puissance mortelle supérieure à tout ce qui a été mis en service à ce jour.

« Cette technologie représente une capacité d’avance pour la défense aérienne et antimissile qui est nécessaire pour soutenir les efforts de modernisation de l’armée et vaincre les menaces de nouvelle génération dans un espace de bataille multi-domaines. »

La déclaration a ajouté comment l’arme pourrait aider à protéger les soldats contre « une vitesse, des performances et un prix de sable de sécurité inégalés ».

Selon PopScience, si le laser est développé, il pourrait détruire un certain nombre d’objets, notamment de petits drones et des missiles.

Le vice-président de General Atomic pour les lasers et les capteurs avancés, le Dr Michael Perry, a révélé que le laser appartient à la conception de la septième génération qui a déjà été démontrée.

Il a déclaré : « Le système laser utilise deux têtes laser Gen 7 dans un boîtier très compact et léger.

« Les récentes améliorations architecturales ont permis à nos lasers DG à faisceau unique d’obtenir une qualité de faisceau comparable à celle des lasers à fibre dans une conception très simple sans avoir besoin de combinaison de faisceaux. »

On pense que le laser pourrait traverser des objets tels qu’un missile hypersonique s’il a suffisamment de temps et de puissance pour le faire.

Le Dr Perry a déclaré à PopScience que le laser de 300 kilowatts pouvait intercepter une « grande variété de menaces allant des missiles de croisière, des avions pilotés, des avions sans pilote et des roquettes/artillerie ».

Le mois dernier, la Chine a lancé une arme hypersonique capable de transporter une ogive nucléaire en août qui a fait un tour complet de la Terre sans être détectée par les systèmes de défense américains alors que les experts mettent en garde contre la domination spatiale du PCC.

Le développement a fait craindre une course aux armements incontrôlée alors que la Chine porte ses ambitions de domination mondiale dans l’espace et menace sérieusement la puissance américaine en le faisant.

S’adressant à GB News, le Dr Nikolai Sokov, un ancien diplomate russe qui travaille maintenant au Centre de Vienne pour le désarmement et la non-prolifération, a averti que le développement d’un tel missile pourrait changer le visage de la puissance mondiale.

Il a déclaré : « La chose remarquable à propos de ce missile est le simple fait qu’il peut approcher les États-Unis de presque n’importe quelle direction.

« Et la chose la plus importante qu’il puisse échapper aux systèmes d’alerte précoce et les systèmes de défense antimissile aux États-Unis regardent tous vers le nord. »

Et dans un aveu choquant, il a déclaré que les États-Unis ne peuvent « presque rien » pour arrêter la marche en avant de la Chine dans l’espace et sa capacité à attaquer les États-Unis avec des missiles hypersoniques.

Le Dr Sokov a souligné que la seule chose que les États-Unis puissent faire pour se protéger est de placer des systèmes de dissuasion antimissile « tout autour » des territoires appartenant aux États-Unis à travers le monde.

Suite à l’annonce du nouveau missile hypersonique de la Chine, le deuxième officier militaire américain a averti que Pékin avait achevé des « centaines » de missiles tandis que Washington en avait fait moins de 10.

Il a déclaré : « Ce dont vous devez vous inquiéter, c’est qu’au cours des cinq dernières années, ou peut-être plus, les États-Unis ont effectué neuf tests de missiles hypersoniques, et dans le même temps, les Chinois en ont effectué des centaines.

« Les chiffres simples contre des centaines n’est pas un bon endroit. »

Les relations entre les États-Unis et la Chine sont tendues depuis quelques années, Pékin accusant récemment l’administration du président américain Joe Biden d’hostilité.