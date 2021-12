Boeing et Airbus mettent les États-Unis en garde contre la sécurité de la 5G

22/12/2021 à 10:06 CET

Les patrons des deux plus grands avionneurs mondiaux Ils ont demandé au gouvernement américain de retarder le lancement de nouveaux services téléphoniques 5G. Dans une lettre, les hauts dirigeants de Boeing et d’Airbus ont averti que la technologie pourrait avoir « un impact négatif énorme sur l’industrie aéronautique ».

Des inquiétudes ont déjà été soulevées quant au fait que la technologie sans fil 5G du spectre de la bande C pourrait interférer avec l’électronique de l’avion. Les géants américains des télécommunications AT&T et Verizon devraient déployer leurs services 5G le 5 janvier. « Les interférences 5G pourraient affecter négativement la capacité des avions à fonctionner en toute sécurité », ont déclaré les chefs de Boeing et d’Airbus Americas, Dave Calhoun et Jeffrey Knittel, dans une lettre conjointe adressée au secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg.

La lettre citait une enquête du groupe commercial Airlines for America. qui a révélé que si les règles 5G de la Federal Aviation Administration (FAA) avaient été en vigueur en 2019, environ 345 000 vols de passagers et 5 400 vols de fret auraient subi des retards, des détournements ou des annulations.