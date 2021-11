Boeing obtient enfin le feu vert de la FCC pour la constellation de satellites à large bande

L’illustration montre la variante en orbite géosynchrone de la plate-forme satellite 702x de Boeing. (Illustration de Boeing)

La Federal Communications Commission a autorisé Boeing à mettre 147 satellites en orbite pour une constellation Internet à large bande, s’ajoutant à une liste de concurrents comprenant Amazon, OneWeb et SpaceX.

La constellation de Boeing a été proposée en 2017, mais il a fallu quatre ans à la FCC pour aplanir les détails techniques entourant le plan. La plupart des satellites feront le tour du globe à une hauteur d’environ 650 milles. Quinze d’entre eux iront sur des orbites très inclinées à une altitude comprise entre 17 000 et 27 500 milles.

Pour se conformer aux exigences énoncées dans l’arrêté de la FCC, la moitié des satellites devra être lancée d’ici 2027, le reste en place d’ici 2030.

L’objectif de Boeing est de fournir des services de données satellitaires à haut débit aux consommateurs à l’échelle mondiale, faisant écho aux objectifs fixés pour le service Starlink de SpaceX, la constellation de OneWeb et le projet Kuiper d’Amazon, entre autres. SpaceX est actuellement en tête du peloton en fournissant un service limité via plus de 1 600 satellites. OneWeb doit commencer un service limité cet hiver, et cette semaine, Amazon a demandé à la FCC d’autoriser le lancement de ses deux premiers prototypes de satellites l’année prochaine.

Dans un communiqué publié en ligne aujourd’hui, la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a déclaré que la contribution de Boeing serait la bienvenue.

« Les services avancés à large bande par satellite ont un rôle important à jouer dans la connexion des communautés difficiles à desservir », a-t-elle déclaré. « Nous nous engageons à effectuer un examen minutieux et détaillé de toutes ces demandes et je remercie l’équipe du Bureau international pour son travail en complétant ce premier cycle d’ONG [non-geostationary orbit] applications. »

Boeing avait demandé l’autorisation de la FCC pour utiliser une variété de fréquences en bande V et en bande Ka pour les communications de satellite à satellite, mais en réponse aux objections déposées au cours du processus réglementaire, la FCC n’a autorisé qu’un ensemble limité de canaux en bande V. . La commission a déclaré que les autres chaînes n’étaient pas approuvées au niveau international pour les liaisons espace-espace.

Certaines des fréquences demandées auraient été utilisées pour se connecter avec des satellites en dehors de la constellation Boeing.

Les ambitions de Boeing de fournir un accès haut débit à partir de l’orbite terrestre basse ont été révélées pour la première fois en 2016. À l’époque, Boeing prévoyait une constellation plus étendue qui passerait de près de 1 400 satellites à deux fois ce nombre.

En 2017, des rumeurs qui parcouraient la vigne satellite suggéraient que Boeing pourrait s’associer à Apple pour un service Internet haut débit par satellite, mais ces grondements se sont calmés ces dernières années.