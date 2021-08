Boeing retarde le lancement de sa dernière capsule spatiale

in

14/08/2021 à 20h09 CEST

Il faudra peut-être des mois avant que Boeing ne retente un vol d’essai avec Starliner. La société sépare la capsule d’une fusée Atlas V et la renvoie à l’usine pour un dépannage. un problème avec quatre soupapes dans le groupe motopropulseur. Le problème a conduit Boeing à abandonner le deuxième vol d’essai prévu le 3 août.

Boeing procédera à une « dépannage plus approfondi » des vannes de son usine de traitement des équipages commerciaux et des cargaisons au Centre spatial Kennedy. Les ingénieurs ont essayé de résoudre le problème alors que le Starliner était toujours au sommet de la fusée ; réussi à réparer les neuf autres valves. United Launch Alliance, fabricant de Boeing, de la NASA et d’Atlas V, devra trouver une nouvelle date de lancement lorsque Starliner sera prêt.

Cependant, comme le soulignent SpaceNews et Engadget, la prochaine opportunité d’un vol d’essai pourrait prendre des mois. C’est possible que Boeing doit attendre après les lancements en octobre de la mission astéroïde Lucy de la NASA et de la mission Crew-3 de SpaceX, ainsi que le retour du vaisseau spatial Crew-2. Ainsi, même si Boeing peut réparer les vannes rapidement, cela pourrait être novembre avant que Starliner puisse retourner au port d’amarrage.