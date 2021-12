BofA déclare que la capacité de mise à l’échelle d’Avalanche offre une alternative viable à Ethereum

La capacité de la plate-forme de contrat intelligent Avalanche à évoluer tout en restant sécurisée et décentralisée en fait une alternative crédible à Ethereum pour les projets DeFi, les NFT, les jeux et autres actifs, a déclaré Bank of America dans un rapport de recherche.

La fonctionnalité de sous-réseau d’Avalanche est de plus en plus adoptée, a déclaré la banque, avec plus de 380 projets construits sur la plate-forme.

« Les sous-réseaux permettent un délai de finalisation (règlement) plus rapide et des coûts inférieurs à ceux des blockchains alternatives », avec la validation d’environ 4 500 transactions par seconde, ont écrit des analystes dirigés par Alkesh Shah dans la note publiée le 10 décembre.

La valeur totale verrouillée d’Avalanche, ou la valeur des jetons détenus dans les protocoles financiers décentralisés, a augmenté de 21% sur un mois et a grimpé de 6,255% depuis août, ont déclaré les analystes de la banque.

La décision de Deloitte d’utiliser la plate-forme Avalanche pour sa plate-forme de secours en cas de catastrophe Close as You Go (CAYG) montre comment les entreprises peuvent « tirer parti de la technologie blockchain pour augmenter l’efficacité et réduire les coûts », a déclaré Bank of America.

AVAX, le jeton natif d’Avalanche, est désormais le 12e en termes de valeur marchande, à 22,6 milliards de dollars, et a augmenté de 2 869 % cette année, ajoute la note.

BofA a déclaré qu’il s’attend à ce que l’adoption par les entreprises de la technologie blockchain s’accélère.

