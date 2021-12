BofA s’attend à une croissance du PIB de 8,2% pour le prochain exercice budgétaire avec plus de risques à la baisse

Le plus grand risque pour la projection est une demande de consommation déraillée qui a été le principal moteur de la croissance au cours des dernières années, ont déclaré les économistes de BofA.

Avertissant que la nouvelle année sera plus risquée que les deux précédentes en termes de croissance, d’inflation et des périls de la normalisation de la politique monétaire sur la demande de consommation en particulier, ainsi que d’autres risques externes, une maison de courtage de Wall Street a prévu une croissance du PIB de 8,2% prochain exercice budgétaire, avec davantage de risques à la baisse pour la projection.

Le plus grand risque pour la projection est une demande de consommation déraillée qui a été le principal moteur de la croissance au cours des dernières années, ont déclaré les économistes internes de Bank of America Securities India qui pensent toujours que la demande de consommation restera également le principal moteur de la croissance lors du prochain exercice fiscal. .

Ces économistes s’attendent à une croissance plus élevée au cours du prochain exercice fiscal grâce à une croissance globale de la valeur ajoutée brute (VAB) globale plus élevée en raison de la baisse des dépenses consacrées aux subventions au cours du prochain exercice, ainsi qu’à une croissance agricole stable à environ 4 % et à une croissance robuste des services, ce qui représente un Croissance de la VAB de 7 %, en baisse par rapport à une croissance probable de 8,5 % au cours de l’EX22 et à une croissance du PIB de 8,2 % au cours de l’EX23, contre 9,3 % au cours de l’EX22.

Étant donné que le PIB est la VAB plus les impôts indirects sur les biens nets de subventions, une augmentation des subventions comme l’année dernière entraîne un écart plus important entre la croissance du PIB et de la VAB, comme l’année dernière, selon son rapport. « Mais cet écart devrait se réduire au cours de l’exercice fiscal 22, car les subventions devraient être beaucoup plus faibles, ramenant l’écart de croissance PIB-VAB à 1,0-1,5 pb au cours de l’exercice 23. Ainsi, avec notre croissance ascendante de la VAB de 7 pour cent, nous voyons la croissance globale du PIB à 8,2 pour cent au cours de l’exercice 23 », indique le rapport vendredi.

La trajectoire de croissance trimestrielle est volatile avec une croissance à deux chiffres au T1FY23 mais des impressions annualisées très faibles au T4, en grande partie en raison de la distorsion des effets de base.

Citant l’inflation et l’impact de la normalisation de la politique monétaire sur la demande de consommation comme étant les principaux risques à la baisse, cette projection, les économistes ont déclaré que la RBI augmenterait probablement le taux des prises en pension de 100 points de base jusqu’à FY’23, ce qui, selon eux, pourrait faire dérailler le wagon de la demande de consommation. a déraillé en FY’23 comme la fin de la politique monétaire accommodante qui a facilité les taux d’emprunt bas.

Bien que le crédit bancaire global ait progressé de 6 pour cent, la croissance des prêts de détail a été plus forte à 12 pour cent. Alors que la normalisation de la politique monétaire commence, les taux débiteurs devraient augmenter légèrement, ce qui pourrait freiner la demande de consommation, ont-ils ajouté.

Un autre risque est une mousson probablement médiocre l’année prochaine, étant donné que l’indice d’oscillation australe est actuellement en mode La Nina, selon le rapport, ajoutant que trois bonnes moussons successives sont de bon augure pour la croissance agricole et potentiellement la demande rurale.

En indiquant l’IPC moyen à 5,6% au cours de l’exercice 23, le rapport indique que la hausse de l’inflation pourrait s’avérer être une préoccupation macroéconomique clé pour tous, car les prix mondiaux des matières premières restent élevés.

À mesure que la demande se redresse, les retombées des prix des matières premières sur les prix des produits, qui ont sans doute été amorties par le ralentissement de l’économie, devraient augmenter. « En conséquence, nous voyons l’IPC augmenter et se situer en moyenne à 5,6% au cours de l’exercice 23 », a-t-il déclaré.

À l’avenir, l’IPC devrait se situer en moyenne à 5,6 % au cours de l’exercice 23 alors que la demande se redresse et que les prix mondiaux des matières premières restent élevés ou augmentent davantage ; et l’inflation de l’IPC de base persistante exercera probablement une pression à la hausse sur les gros titres, même si l’inflation alimentaire reste largement contenue, a déclaré la BofA.

Notant que la politique monétaire est à un point d’inflexion, BofA voit la RBI normaliser le corridor politique grâce au rappel de l’exercice 22 et à la hausse du taux des prises en pension de 100 pb au cours de l’exercice 23 – d’abord avec une hausse de 20 pb en février 2022 et le retour à une politique symétrique corridor d’ici mars avec une hausse potentielle d’une politique hors tour, en supposant qu’il n’y ait pas de troisième vague sérieuse au début de 2022 et pour devenir neutre en avril et relever le taux des prises en pension en juin et obtenir une augmentation de 100 points de base au cours de l’année.

Du côté positif, ils voient le déficit budgétaire s’améliorer à 5,8 pour cent du PIB pour le prochain exercice, contre 6,8 pour cent pour l’exercice actuel, tandis que le déficit du compte courant devrait passer à 2 pour cent.

Ils voient la croissance mondiale rester forte en 2022 à 4,3% contre 5,8% en 2021, menée par les États-Unis avec une croissance de 4,4% et la Chine devrait connaître une croissance nettement plus faible à 4%.

