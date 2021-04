Bogarín et Oviedo conduisent Libertad à la direction du groupe F

23/04/2021 à 05:37 CEST

Asuncion

Le Paraguayen Liberté, avec des buts de Ricardo Bogarín et Alfio Oviedo, il a battu le Palestinien chilien 2-0 jeudi et dirige le groupe F de la Copa Sudamericana le premier jour. Gumarelo, écarté du Libertadores par l’Atlético Nacional colombien, mène avec trois points dans la zone F, formé en plus de Palestino, par les Old Boys de l’Argentin Newell et l’Atlético Goianiense, qui a fait match nul et vierge mardi au domicile des Brésiliens. Bogarín et Oviedo, les auteurs des annotations, sont entrés en seconde période.

L’objectif de Bogarin, son premier contact avec le ballon, est venu à la 71e minute d’une position sans angle résolu par un tir croisé qui a battu Cristopher Toselli. Deux minutes plus tard, le deuxième est arrivé, de l’avant Oviedo, un autre remplaçant de l’entraîneur Daniel Garnero, qui, avec Bogarín, a réveillé un Libertad qui désespérait de la fermeté dans la défense des Chiliens. Pesé sur les visiteurs le expulsion du défenseur Agustín Farías À la 54e minute, et après les buts, ils ont été rendus, bien qu’ils aient contribué à l’honneur pour que Libertad n’augmente pas leur avantage.

La première partie aurait pu être pour les deux équipes. Le leader paraguayen d’Apertura a commencé à envahir les côtés des rivaux à la recherche d’Antonio ‘Demonio’ ​​Bareiro pour se vider la tête et des chaussures de Sebastián Ferreira. Cependant, la première chance de marquer à ce moment-là était du milieu de terrain Bryan Carrasco, sur un tir arrêté par Martín Silva. Libertad a contré avec des jeux offensifs qui ont échoué à la porte de Toselli, très inspirés par cette première mi-temps. Le Gumarelo a continué à déranger et a eu plus de situations dans cette période que les “Arabes”, avec Toselli comme figure. Au bout de 45 minutes, les locaux ont demandé à Adrian Martínez une pénalité pour obstruction dans la zone, ce que l’arbitre vénézuélien Orlando Bracamonte a écarté.