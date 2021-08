Bogdanovic : « En NBA, ils ne vous jettent pas de briquets ou de pièces de monnaie »

Bogdan Bogdanovic a déjà connu ses premiers playoffs NBA, il l’a fait avec les Hawks d’Atlanta. Le Serbe a passé trois ans dans les Sacramento Kings sans flairer les tours de qualification pour le titre et, justement, ce saut de compétition était l’un de ses objectifs lorsqu’il a changé de décor et s’est rendu dans le Sud-Est. C’était après l’un des sketchs les plus étranges de ces dernières années : les Bucks l’ont ligoté dans le cadre de leur lifting pour mieux encercler Giannis Antetokounmpo, mais le signe et l’échange convenus entre Kings et Bucks s’arrêtaient et le Serbe, déçu du mouvement des équipes , a choisi d’entrer sur le marché en tant qu’agent libre restreint. Les Hawks ont vu l’opportunité, ils lui ont offert 72 millions pour quatre saisons et les Kings l’ont laissé partir. sans envisager de correspondre à l’offre. Ils venaient de rédiger ce qu’ils considéraient comme son remplaçant : Tyrese Haliburton.

Bogdanovic a beaucoup servi lors de sa première année à Atlanta. En route vers 29, qui se rencontrera en août, il a en moyenne 16,4 points, 3,6 rebonds et 3,3 passes décisives avec 43,8% en triples.. En séries éliminatoires (les Hawks ont battu les Knicks et affrontent les Sixers), il est à 15,8 points, 6 rebonds et 3,4 passes décisives. Une belle performance pour un joueur qui Il est arrivé en NBA en 2017 en tant que rookie de 25 ans et a déjà sacré une superstar en Europe : champion et meilleur buteur du Final Four de l’Euroligue 2017 avec Fenerbahçe, une formidable équipe emmenée par Obradovic et dans laquelle Bogdanovic a joué avec Udoh, Kalinic, Vesely, Datome… Argent en Eurobasket, Coupe du Monde et Jeux Olympiques avec la Serbie entre 2014 et 2017 , comme la NBA était Meilleur buteur et membre du Meilleur Quintette de la dernière Coupe du Monde, celle de 2019 que l’Espagne a remportée.

Alors bien sûr Bogdanovic, un joueur de classe majestueuse, Il n’allait pas diminuer en NBA et il n’a pas diminué non plus lors de ses débuts en séries éliminatoires., où il a joué en tant que visiteur dans deux des courts les plus bruyants de la Ligue (Knicks et Sixers), ce qui n’a pas impressionné ceux qui ont vécu l’énorme pression des pavillons européens de basket-ball : « Non, ce n’est pas si mal. Dans la NBA, vous ne vous faites pas toucher par des briquets ou des pièces lorsque vous tirez des lancers francs, ils ne pointent pas de laser sur vos yeuxComme cela s’est passé dans le pavillon du Panathinaikos… Je m’en souviens bien, le laser vert OAKA. C’est très difficile de tirer un panier comme ça. Et je sais que je n’ai pas à m’occuper de ce genre de chose ici. Donc tout est une question de confiance, c’est quelque chose de mental ».