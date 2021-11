Bogdanovic et Gobert mènent la nette victoire du Jazz sur les Sixers

76ers de Philadelphie souffre (et beaucoup) sans Joel Embiid sur le terrain et hier, ils ont accumulé une autre défaite après avoir clairement perdu Jazz de l’Utah par 120-85. La défense de Salt Lake City a été la clé, laissant les Sixers sous les vingt points lors des trois derniers quarts. Bojan Bogdanovic a été le meilleur du duel avec 27 points (9 sur 12 en placement et 5 sur 7 en triple). Rudy Gobert a ajouté 15 points et 17 rebonds et Jordan Clarkson a marqué 20 points sur le banc. Mike Conley et Donovan Mitchell ont terminé avec 13 points par tête. Chez les Sixers, le meilleur était Shake Milton avec 18 points.

– | 6 gars à deux chiffres ☑️ #podiumpostgame | @podiumhq pic.twitter.com/czSrjM23QX – Utah Jazz (@utahjazz) 17 novembre 2021