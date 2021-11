Bogues de Battlefield 2042 – tous les problèmes et correctifs connus

Champ de bataille 2042 est presque à nos portes, mais comme on peut s’y attendre pour tous les jeux de cette taille, il y aura bien sûr des problèmes précoces. Bugs, problèmes et autres petits désagréments qui en font la lumière du jour du lancement. Pour ceux qui sont prêts pour le 19 novembre et ceux qui jouent actuellement en accès anticipé, vous êtes sûr de rencontrer au moins quelques-uns de ces petits désagréments.

Pour vous aider à contourner tous les désagréments évitables, nous avons compilé ce liste des bugs connus affligeant Battlefield 2042, directement de DICE. Chaque problème majeur est placé dans sa propre catégorie, afin que vous puissiez l’identifier rapidement si vous le rencontrez pendant que vous jouez.

Bug de progression de Battlefield 2042 – Ne pas gagner d’XP sur les serveurs de 128 joueurs

Actuellement, il y a un problème où l’XP n’est pas correctement suivi sur les serveurs à 128 joueurs. C’est en cours d’élaboration, mais en attendant, il est préférable de s’en tenir à des modes de jeu plus petits si vous vous souciez de passer au niveau supérieur.

Bogue spécialiste de Battlefield 2042 – Le bouclier balistique Dozer S0B 8 est désactivé

L’un des spécialistes, Dozer, a actuellement désactivé son bouclier balistique car il ne fonctionne pas tout à fait comme prévu, et l’équipe de DICE cherche à le changer au moment où nous parlons. Cela affecte le spécialiste dans Battlefield Portal, All-Out-Warfare et Hazard Zone.

Bogues de la carte Battlefield 2042 – Breakaway. Problèmes de kaléidoscope, de rejet et de manifeste

Il existe actuellement une série de problèmes affectant certaines cartes dans Battlefield 2042. Tous ces problèmes ont des correctifs en cours, mais pour l’instant, voici les bogues connus à surveiller :

Des bandes élastiques ont été détectées sur Breakaway une fois les gros silos détruits. En mode Percée sur Breakaway, les joueurs ne peuvent pas apparaître sur B1 pendant qu’il est contesté. Sur Kaleidoscope, les états de destruction de pont peuvent se désynchroniser si un joueur se joint tard dans le tour. En mode Breakthrough sur Kaleidoscope, les joueurs ne peuvent pas apparaître sur B1 pendant qu’il est contesté. Il existe de rares cas de scintillement lors de la lecture sur la carte. Pour les joueurs PS5 sur Manifest, si un joueur se tient à l’intérieur de la station météo alors que le bâtiment est détruit, un problème rare avec le système d’éclairage peut être déclenché. Cela a le potentiel de déclencher ceux qui ont des conditions photosensibles. Mieux vaut éviter jusqu’à ce qu’il soit réparé.

Bug de Battlefield 2042 – les joueurs restent bloqués sur la carte

Plusieurs emplacements où les joueurs peuvent rester bloqués dans la géométrie des cartes ont été identifiés et sont corrigés dans les correctifs ultérieurs. Cependant, il peut encore y avoir des places là-bas. Si vous êtes bloqué, le mieux que vous puissiez faire est de signaler le bogue.

Bogues du bot Battlefield 2042 – problèmes avec les PNJ contrôlés par ordinateur

Dans certaines situations, les bots sont incapables de faire revivre les joueurs abattus. Il s’agit d’un problème prioritaire qui recevra un correctif dans une future mise à jour.

Ranger est également confronté à certains problèmes. Il existe actuellement des bogues où ils ne fonctionnent pas correctement après avoir été commandés sur des obstacles, et peuvent devenir insensibles aux commandes « Go-to » sur de longues distances.

Bug audio de Battlefield 2042 – verrouillage de l’hélicoptère sur l’effet sonore

Une fois que vous vous êtes verrouillé sur un hélicoptère et que vous l’avez détruit, l’effet sonore de verrouillage peut parfois persister après la destruction de l’hélicoptère. Ce problème a un correctif à venir dans une mise à jour ultérieure.

Interface utilisateur de Battlefield 2042 et bogues de messagerie

Il existe actuellement une sélection importante de problèmes affectant l’interface utilisateur et les systèmes de messagerie dans Battlefield 2042. Tous ces bogues ont des correctifs à venir dans un correctif ultérieur. Ils ont été listés ci-dessous :

Toutes les plates-formes – Il n’y a actuellement aucun message d’erreur pour indiquer au joueur que le jeu est toujours en cours d’installation Toutes les plates-formes – Les sous-titres ne sont pas présents sur les didacticiels vidéo même si le paramètre de sous-titres est activé Battlefield Portal – Les chargements ont une légère tendance à ne pas enregistrer lors de l’entrée ou en quittant un match Battlefield Hazard Zone – Au début d’un deuxième tour, les déverrouillages du tour précédent sont déclenchés pendant la séquence d’introduction L’option « Synchronisation verticale » n’a aucun effet lorsqu’elle est activée lors de l’utilisation d’un moniteur 144hz Toutes les plates-formes – L’option « Afficher le profil » n’est pas présente dans « Rechercher ID EA » entre les joueurs Xbox Series S|X et PlayStation 5 de même plate-forme Toutes les plates-formes – Nous sommes conscients d’une situation unique dans laquelle les comptes qui ont accès à Battlefield 2042 sur plusieurs plates-formes peuvent empêcher les amis de Cross Play de s’afficher. Toutes les plates-formes – La voiture de jeu des attaquants d ne se charge pas après avoir été tué par un autre joueur Toutes les plateformes – Le texte de l’indice Sprint/Boost est actuellement trompeur

Bug de progression de Battlefield 2042 – problèmes avec le rang de maîtrise et certains déverrouillages

Il existe actuellement une série de problèmes concernant l’augmentation de votre rang de maîtrise et le déverrouillage de plusieurs produits cosmétiques dans Battlefield 2042. À l’exception du bogue de rang de maîtrise (le premier répertorié ci-dessous), un correctif sera bientôt disponible. Les bugs de progression connus incluent :

Toutes les plateformes – Le classement affiché en bas à droite du menu principal n’est pas toujours mis à jour avec le classement réel du joueur atteint après une session en ligne. L’équipe travaille actuellement sur un correctif pour une mise à jour ultérieure. Toutes les plates-formes – Les skins d’armes sont déverrouillés mais afficheront une barre de progression incomplète jusqu’à ce que le jeu ait redémarré. Le redémarrage du jeu résoudra ce problème pour vous, mais un correctif a été apporté pour une prochaine mise à jour. Toutes les plates-formes – Tous les skins de personnages / armes / véhicules verrouillés manquent leur objectif de rang de maîtrise , pour déverrouiller toutes les plates-formes – EMP Mine est actuellement incorrectement étiqueté. Nous renommerons cela en Grenades EMP à une date ultérieure. Toutes les plates-formes – Certains skins s’appliquent sur les charmes d’armes. Un correctif est actuellement en cours d’élaboration pour une mise à jour ultérieure. Toutes les plateformes – La barre de maîtrise ne s’affichera pas pour les éléments matériels tant que T5 ne sera pas déverrouillé PlayStation 5 – Le badge de maîtrise Med-Pen ne suit pas actuellement les progrès après le rang 25 PlayStation 5 – L’arrière-plan de la carte de joueur Captain Caspian n’est pas déverrouillé après avoir rempli ses critères

Bogues d’armes et de gadgets de Battlefield 2042 – Problèmes de Recon Drone et XDR Holo Sight

Actuellement, les joueurs ne peuvent pas déployer un drone de reconnaissance lorsqu’ils sont couchés. Sur PC, le drone de reconnaissance ne se verrouille pas non plus sur des cibles ou des véhicules ennemis. Un correctif a été créé pour ceux-ci et sera disponible dans une mise à jour ultérieure.

Pour ceux qui utilisent le viseur XDR Holo, il existe actuellement un problème de scintillement affectant certains joueurs. Cela est dû à un correctif dans un patch à venir.

Battlefield 2042 Bugs du véhicule – problèmes avec la visée verticale et le MD540 Nightbird

Quelques bugs qui affectent les véhicules ont des correctifs entrants, mais peuvent encore être présents pendant une courte période. Ceux-ci incluent la visée verticale qui ne fonctionne pas dans les véhicules peu de temps après que vous les ayez entrés, aucune vibration du contrôleur dans un véhicule et certains véhicules dépourvus d’occlusion ambiante par lancer de rayons.

De plus, le MD540 Nightbird a un problème avec ses fusées. Parfois, ils peuvent apparaître figés sur place lorsqu’ils touchent le sol. Cela a également un correctif sur son chemin.

Bug de parachute Battlefield 2042 – le parachute reste ouvert après l’atterrissage

Un problème comique affectant toujours Battlefield 2042 affecte les parachutes des joueurs, les obligeant à rester ouverts même une fois que vous avez atterri. Il n’y a pas de solution miracle pour cela, mais les développeurs sont configurés pour améliorer constamment cela au cours des futures mises à jour.

Bogues de la zone de danger de Battlefield 2042 – La séquence d’extraction ne se met pas à jour

Une poignée de problèmes affligent l’extraction en ce moment. Actuellement, les joueurs PC peuvent rencontrer des problèmes pour sélectionner les spécialistes à l’aide de leur souris. Pour l’instant, il est recommandé de sélectionner le caractère que vous souhaitez en utilisant la barre d’espace à la place.

De plus, il y a d’autres petits problèmes avec les correctifs entrants. Les joueurs ne peuvent actuellement pas faire revivre leurs coéquipiers dans le point d’extraction, et parfois la séquence d’extraction ne se met pas à jour après plusieurs extractions réussies.

Bug du portail Battlefield 2042 – Message « Impossible de créer »

Le dernier problème connu dans Battlefield 2042 est uniquement présent dans le portail Battlefield. Lors de la création d’une expérience, le jeu vous dira parfois que vous n’avez pas pu la créer. Ce n’est pas vrai, et l’actualisation de la page résoudra le problème. Un correctif est actuellement en préparation, vous devrez donc malheureusement le supporter pour le moment.

Pour ceux qui ne savent pas s’il faut plonger dans Battlefield 2042, nous avons une collection de quelques-unes des premières critiques du jeu présentées dans notre résumé des critiques de Battlefield 2042 à lire. Alternativement, si vous voulez en savoir plus sur l’évolution du jeu dans les mois à venir, nous avons un article expliquant quand nous entendrons également parler de la première saison de Battlefield 2042 !