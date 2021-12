Ses réalisations sont spectaculaires, non seulement dans le reine histoire mais l’histoire de la musique pop. Le seul single à être deux fois No.1 de Noël. Le seul single à être n°1 au Royaume-Uni en quatre années civiles différentes. Le premier single depuis 18 ans à passer neuf semaines au sommet des charts britanniques. Pas seulement le troisième single le plus vendu au Royaume-Uni de tous les temps, mais également sur l’album le plus vendu au Royaume-Uni. On ne pouvait parler que de « Rhapsodie bohémienne, » qui est devenu un Royaume-Uni n ° 1 pour la deuxième fois le 21 décembre 1991.

Pas moins de cinq studios différents ont été utilisés pour la production de la chanson révolutionnaire, à partir de Rockfield au Pays de Galles en août 1975. Il a fallu trois semaines pour assembler, et dans certaines parties de la piste, il y avait 180 overdubs vocaux séparés. « Rhapsody » s’est hissé au sommet des charts britanniques et y est resté pendant neuf semaines, à Noël 1975 et au début de la nouvelle année.

Écoutez le meilleur de Queen sur Apple Music et Spotify.

Au début de 1976, il avait vendu son premier million et est devenu un hit du Top 10 en Amérique cette année-là, et à nouveau en 1992, grâce à son inclusion dans le film Wayne’s World. À ce moment-là, la chanson anthémique était devenue un n ° 1 britannique et à nouveau un sommet des charts de Noël, lorsqu’elle a été retracée alors que la nation pleurait Freddie Mercurymort le 24 novembre 1991.

En février 2020, l’Official Charts Company a publié une liste mise à jour des singles les plus vendus au Royaume-Uni de tous les temps, avec « Bohemian Rhapsody » au n ° 3. Ses ventes se sont élevées à plus de 2,4 millions de ventes, juste derrière Pansements « Est-ce qu’ils savent que c’est Noël » au n ° 2 sur 3,8 millions, et le chef en fuite, Elton John‘s « Candle In The Wind 1997 »/« Quelque chose sur la façon dont vous regardez ce soir », avec 4,93 millions de ventes. Mais Queen l’a emporté sur les deux, dans ce que « Rhapsody » est, bien sûr, aussi sur leur collection Greatest Hits, le Royaume-Uni album le plus vendu de tous les temps avec des ventes de plus de six millions.

Achetez le coffret Queen’s News Of The World: 40th Anniversary Edition.