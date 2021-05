Boire autant de café chaque jour peut vous faire vivre plus longtemps, selon une étude – .

Le café peut être bon ou mauvais pour vous, en fonction de la personne à qui vous le demandez et des données dont ils disposent pour étayer leurs affirmations. Un nombre croissant d’études sur le café ont montré la multitude d’effets bénéfiques que le café pourrait avoir sur le corps. Le dernier semble confirmer les conclusions d’une étude plus ancienne selon laquelle une consommation élevée de café pourrait prolonger la vie. Et maintenant, la nouvelle recherche pourrait en fait nous dire combien de café il faudrait boire chaque jour pour vivre plus longtemps que les personnes qui ne boivent pas de café.

Top Deal du jour Le coupon secret réduit le Fire TV Stick 4K à seulement 29,99 $ – le prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Des chercheurs de l’Université de Chung-Ang et de l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies ont rédigé la nouvelle étude sur le café, soulignant les avantages d’une consommation régulière de café sur la santé, a expliqué le Korea Herald. Publiée dans le Journal de l’Académie de nutrition et de diététique, l’étude indique qu’une «plus grande consommation de café est associée à une diminution du risque de mortalité toutes causes confondues». Pour voir les avantages réels, l’étude indique que vous devrez boire plus de trois tasses de café par jour. Le type de café que vous buvez n’a pas d’importance.

Les participants qui consommaient une quantité modérée, ou trois tasses de café par jour, avaient un risque réduit de décès par maladie cardiovasculaire par rapport aux non-consommateurs. Les participants qui buvaient moins de trois tasses avaient un risque réduit de décès lié à une maladie cardiaque.

Les chercheurs ont recruté 173 209 participants âgés de 40 ans et plus entre 2004 et 2013. Ils ont exclu les patients souffrant de diabète, de maladies cardiovasculaires existantes ou de cancer et ont abouti à un échantillon de 110 920 participants. Les auteurs ont analysé la consommation de café, y compris la quantité et le type, et ont examiné l’impact de la consommation de café sur la mortalité au 31 décembre 2018.

Les résultats semblent correspondre à une étude de 2015 selon laquelle boire trois à cinq tasses de café par jour réduit le risque de décès prématuré jusqu’à 15% par rapport aux non-consommateurs.

Les effets bénéfiques du café semblent aller au-delà de la réduction de plusieurs facteurs de risque menant à la mort. Les chercheurs ont également découvert que boire du café avant l’entraînement peut augmenter la vitesse à laquelle les gens brûlent les graisses. Malgré les effets bénéfiques de la consommation régulière de café, il devrait y avoir des limites en place. Une étude récente recommande aux gens de ne pas boire plus de quatre tasses de café infusé de taille standard par jour, soit environ 400 milligrammes.

Les scientifiques continuent d’observer les effets de la caféine sur le corps. Une étude différente de 2015 a déclaré que les hommes qui consomment deux à trois tasses par jour étaient moins susceptibles de souffrir de dysfonction érectile. Cette année, une étude a révélé que la consommation régulière de caféine a un impact sur la matière grise dans une région du cerveau qui gère la mémoire. La recherche a également révélé que la consommation de caféine n’affectait pas la qualité du sommeil ou la mémoire, mais a noté que les effets étaient transitoires. Une étude précédente a montré que les souris géraient mieux le stress après la consommation de caféine et obtenaient de meilleurs résultats dans les tâches de mémoire que les témoins qui buvaient de l’eau ordinaire.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission