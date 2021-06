Boire de l’eau citronnée fait-il maigrir ou est-ce un mythe ? C’est ce que dit la science | Vie

Combien de fois avez-vous entendu dire que boire de l’eau citronnée fait maigrir ? Si on vous a recommandé de le faire et que vous voulez savoir si cela fonctionne, continuez à lire car nous allons passer en revue ce que les études scientifiques disent à ce sujet.

Si vous suivez un régime pour perdre du poids Vous avez sûrement lu ou entendu que boire de l’eau citronnée fait maigrir. C’est une croyance très répandue que beaucoup de gens mettent en pratique, mais est-ce un mythe ou une réalité ? Voyons ce que dit la science.

Tout d’abord, il est important d’être clair qu’il n’y a pas d’aliment, de boisson ou de supplément qui à lui seul vous fasse perdre du poids. La perte de poids est un processus qui vous oblige à consommer moins de calories que vous n’en brûlez, et pour le faire de manière saine, il est préférable d’accompagner le régime d’exercice. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif.

Si vous suivez un régime et menez une vie active, il existe des preuves scientifiques que certains aliments et boissons peuvent favoriser la perte de poids. Cependant, l’eau citronnée n’en fait pas partie, et il n’y a aucune étude pour soutenir que la prise de ce mélange à jeun vous aide à perdre du poids.

Les résultats d’une étude révèlent que ce type de thé vous aide à perdre du poids pendant votre sommeil, avec l’avantage de ne pas nuire à la qualité de votre sommeil.

Comme l’explique la diététicienne Rachael Link sur Healthline, En fait, les bienfaits que l’eau citronnée peut apporter pour perdre du poids sont ceux apportés par l’ingrédient principal : l’eau. Par conséquent, boire de l’eau citronnée à jeun n’est pas une potion magique qui vous fera perdre de la graisse, mais elle a le même effet sur le poids que l’eau seule.

Selon un article de l’Université Johns Hopkins, boire plus d’eau peut vous aider à perdre du poids pour un certain nombre de raisons étayées par des études scientifiques. Il est démontré qu’il coupe l’appétit et réduit l’apport alimentaire, ainsi que la prévention de l’apport calorique liquide lors du remplacement des sodas sucrés et autres boissons sucrées.

Vous voulez perdre la graisse du ventre et perdre du poids mais vous ne pouvez pas ? Prenez note de ces astuces d’amincissement du ventre faciles à suivre et soutenues par la science.

De plus, l’eau est essentielle pour que notre corps soit hydraté et fonctionne correctement. Notamment l’eau joue un rôle très important dans la lipolyse, le processus par lequel le corps mobilise les réserves de graisse pour répondre aux besoins énergétiques.

Par conséquent, si vous voulez perdre du poids, assurez-vous de bien vous hydrater. Si vous le souhaitez, vous pouvez boire de l’eau avec du citron pour ajouter de la saveur ou pour profiter de son apport nutritionnel en vitamine C et en antioxydants, mais sachez que boire de l’eau citronnée à jeun pour perdre du poids est un mythe.