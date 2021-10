75 mg de caféine toutes les quatre heures peuvent entraîner une amélioration durable de l’humeur (Photo: .)

Les horloges reculent ce week-end – ce qui signifie que nous nous dirigeons vers des jours plus courts et plus sombres.

Ceux qui souffrent de troubles affectifs saisonniers (TAS) sauront à quel point le manque de lumière et de chaleur peut avoir un impact négatif sur votre état mental, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour atténuer les effets.

Une nouvelle étude a révélé que boire du café peut aider à améliorer l’humeur à mesure que les jours raccourcissent et s’assombrissent.

L’enquête paneuropéenne financée par l’Institute for Scientific Information on Coffee a exploré l’impact des choix de mode de vie et de régime sur l’humeur et a révélé que plus d’un quart des adultes en Europe souffrent de dépression (28%) et de sentiments accrus de tristesse (28 %) à mesure que les heures de clarté diminuent.

Un adulte sur cinq dans l’enquête déclare boire du café pour améliorer son humeur. La recherche suggère que 75 mg de caféine toutes les quatre heures peuvent entraîner une amélioration durable de l’humeur au cours de la journée.

L’enquête de consommation menée auprès de plus de 5 000 adultes au Royaume-Uni, en Italie, en Finlande, en Allemagne et en Pologne a également révélé qu’à mesure que le nombre d’heures de lumière diminue, les répondants deviennent plus anxieux (21 %), ont plus de difficulté à se concentrer (24 %), perdent leur motivation à faire de l’exercice ( 25 %) et constatent une baisse des performances sportives (21 %).

Pendant les mois les plus sombres et les plus froids de l’année, certaines personnes peuvent souffrir d’une mauvaise humeur persistante, d’une perte de plaisir ou d’intérêt pour les activités normales et d’un manque d’énergie, communément appelé trouble affectif saisonnier. Le TAS se présente généralement en automne et en hiver, avec une rémission au printemps ou en été.

Selon des recherches scientifiques, des mesures de style de vie telles qu’une bonne alimentation et une activité physique régulière sont connues pour contribuer à l’amélioration de l’humeur et du bien-être. Cette nouvelle recherche indique également qu’une consommation régulière de café peut entraîner une amélioration de la plupart des mesures cognitives et de l’humeur, ainsi qu’une diminution des temps de réaction et une vigilance accrue.

Le professeur adjoint Giuseppe Grosso, de l’Université de Catane, a déclaré: «Il existe des preuves que les polyphénols du café peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, exercer des effets anti-neuro-inflammatoires et même favoriser la neurogenèse, entraînant ainsi une diminution du risque de troubles cognitifs et affectifs. ‘

L’enquête a également examiné les habitudes de consommation de café liées à des journées plus courtes, l’enquête suggérant que la principale motivation pour boire du café pour 29% des adultes pendant cette période était de se sentir plus énergique ; 20% ont déclaré qu’ils buvaient du café pour améliorer leur humeur et leurs émotions, tandis que 21% ont déclaré que cela aidait à la vigilance ou à la concentration.

Comment le café améliore-t-il l’humeur ?

Un examen des recherches existantes a suggéré que 75 mg de caféine (l’équivalent d’une tasse de café) toutes les quatre heures peuvent entraîner une amélioration soutenue de l’humeur au cours de la journée.

Des recherches supplémentaires ont révélé que même l’odeur du café peut améliorer la mémoire de travail et stimuler la vigilance.

Les scientifiques ont découvert que le café peut également agir comme un stimulant cérébral : augmenter la vigilance, maintenir l’éveil, améliorer la vitesse exécutive, maintenir la vigilance et favoriser la mémoire, qui sont associés à l’attention, à l’humeur et à la fonction cognitive.

Plus : Santé



Il est intéressant de noter que l’humeur n’est pas seulement améliorée par la caféine elle-même, mais aussi par l’attente d’avoir consommé de la caféine, ce qui améliore l’humeur et l’attention.

Pour ceux qui manquent d’énergie pour faire de l’exercice pendant l’hiver, le café peut aussi aider. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu qu’il existe une association entre la consommation de caféine et une augmentation des performances d’endurance (exercice aérobie d’une durée supérieure à cinq minutes), de la capacité d’endurance et une réduction de l’effort perçu évalué ou de l’effort pendant l’exercice.

