Boire du café laisse son empreinte sur la planète et ce calculateur vous dit lequel est le vôtre | La vie

Avec ce calculateur, vous serez en mesure de connaître les dommages que vous causez à l’environnement avec votre consommation de café.

Le café est l’une des boissons les plus consommées au monde, pour beaucoup c’est une habitude, une façon de pouvoir se réveiller le matin, de pouvoir aller au travail ou à l’université et, en bref, le café les accompagne chaque journée.

Mais il semble que boire du café ne soit pas tout à fait sain, surtout si on parle d’environnement, et si vous êtes engagé pour la planète, vous êtes un militant, vous vous joignez à n’importe quelle manifestation ou vous voulez directement vivre dans un monde meilleur, peut-être vous devriez changer votre boisson, ou au moins la façon dont vous buvez le café.

Donc au moins cette calculatrice que quelqu’un a conçue pour dévoiler l’estime la quantité de CO2 rejetée dans l’atmosphère chaque année en conséquence directe de votre habitude de boire du café.

Ce calculateur a été développé par Dr. Lucy Zaborowska en utilisant la plateforme Omni Calculator et elle est très simple à utiliser : il vous suffit de saisir le nombre de tasses de cafés différents que vous consommez par semaine, par jour, par mois ou par année, et vous verrez automatiquement les dommages que vous faites à l’environnement.

Pour ce faire, le système analyse l’impact sur les méthodes de culture, la production de lait, les gobelets en papier utilisés pour vous servir ce café et même l’eau utilisée.

Par exemple, dans notre cas, en buvant une tasse de café par jour, nous obtenons des résultats inquiétants. D’une part, plus de 5 l d’eau pour préparer notre café, plus de 6 kg de CO2 ont été produits dans le processus, et jusqu’à trois arbres sont nécessaires pour absorber ledit CO2, entre autres données.

En outre, cette calculatrice vous donnera également conseils sur la façon de boire du café d’une manière plus respectueuse de l’environnement, en misant essentiellement sur des gobelets réutilisables ou même en faisant le grand saut vers le lait végétal.

On estime qu’avec le changement climatique et les sécheresses de plus en plus fréquentes, le café sera beaucoup plus doux à l’avenir, car la hausse des températures pourrait entraîner des variations dans les grains de café.

De cette façon, si nous respectons tous l’environnement et luttons pour atténuer les effets négatifs du changement climatique, nous veillerons à ce que le café riche que nous buvons chaque matin conserve cette saveur que nous aimons tant.