Boire du café quotidiennement pourrait réduire votre risque d’accident vasculaire cérébral et de démence, selon une nouvelle étude

Si vous vous êtes déjà demandé si le café est bon ou mauvais pour vous, alors vous serez heureux d’apprendre qu’il pourrait en fait être bon pour vous. Selon une nouvelle étude, boire des quantités modérées de café ou de thé pourrait réduire le risque de développer une démence ou de souffrir d’un accident vasculaire cérébral. L’étude a été publiée mardi dans PLOS Medicine et contient des recherches recueillies sur une période de 11 ans.

Pendant ce temps, les chercheurs ont découvert que les adultes au Royaume-Uni qui buvaient régulièrement du café et/ou du thé étaient moins susceptibles de souffrir d’un accident vasculaire cérébral ou de développer une démence. Les résultats ne peuvent pas confirmer un lien de cause à effet, mais il est intéressant de voir l’indication que ces boissons peuvent offrir des avantages pour la santé que nous ne connaissions pas déjà.

Le café est-il bon pour vous ? De nouvelles études disent oui

Une tasse de café fraîchement moulu à côté de grains de café et d’un sac à emporter. Source de l’image : 279photo/Adobe

Le thé a souvent été considéré comme une boisson saine que les gens peuvent apprécier. Le café, en revanche, a eu son lot de mauvaises remarques. Mis à part les éventuelles taches qu’il peut laisser sur les dents, boire trop peut être mortel pour certaines personnes. Des études récentes ont commencé à renverser cette opinion, cependant.

Les chercheurs affirment que la consommation quotidienne de quantités modérées de café peut réduire le risque de maladie de Parkinson et de diabète de type II. Certaines études indiquent également qu’il peut réduire le risque de développer un cancer de la prostate et un cancer de l’endomètre. De plus, le café contient beaucoup d’antioxydants, qui peuvent protéger votre corps et vous aider à vivre plus longtemps.

Comment les chercheurs ont mené cette nouvelle étude

Une tasse de thé chaud sur une table. Source de l’image : Nitr/Adobe

Des chercheurs en Chine ont basé l’étude sur des informations de la UK Biobank. Le projet surveille la santé de ses bénévoles depuis le milieu des années 2000. Pour cette étude, les chercheurs se sont concentrés sur un groupe de 365 682 personnes âgées de 50 à 74 ans. Ils se sont également concentrés uniquement sur les personnes qui n’avaient pas eu d’accident vasculaire cérébral ou de démence préexistant. De plus, toutes les personnes étudiées avaient été suivies pendant une durée médiane de 11,4 ans.

L’étude indique qu’il y a eu 5 079 cas de démence et 10 053 cas d’AVC diagnostiqués au cours de cette période. Ces chiffres ne sont également basés que sur les dossiers des hôpitaux. Il a également révélé que ceux qui consommaient deux ou trois tasses de café par jour, trois à cinq tasses de thé ou une combinaison de quatre à six tasses de thé ou de café étaient les moins susceptibles de développer un accident vasculaire cérébral ou une démence. L’étude a révélé que les individus avaient un risque d’accident vasculaire cérébral inférieur de 32 pour cent et un risque de démence inférieur de 28 pour cent.

Les auteurs de l’étude disent que c’est le premier à prendre en compte les utilisateurs qui boivent les deux boissons. Des études antérieures sur la consommation de café et de thé ont montré des résultats similaires. Il est également important de noter que l’étude ne couvre qu’une petite partie du régime alimentaire de l’individu. Pour cette raison, il ne peut pas déterminer si ces personnes ont consommé du café ou du thé tout le temps, ou si d’autres n’en ont jamais bu.