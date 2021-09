Boire trois tasses de café par jour, clé pour prévenir certaines maladies

19/09/2021 à 10:00 CEST

Combien de café puis-je boire par jour ? Si je bois plus de quatre tasses par jour, est-ce que cela sera nocif pour ma santé ? Ce sont des questions que nous nous posons souvent sur la consommation quotidienne de caféine et les avantages et inconvénients du café et son impact sur notre corps.

Cependant, force est de constater que la consommation de café, non excessive, ne nuit pas à notre santé. Une étude présentée par la Société européenne de cardiologie a déterminé qu’il a également d’importantes Avantages pour le bon fonctionnement de notre moteur, le cœur.

L’auteur de l’étude, le Dr Judit Simon, note que cette recherche avec plus de participants pour conclure aux effets de cette boisson : « À notre connaissance, il s’agit de la plus grande étude pour évaluer systématiquement les effets cardiovasculaires de la consommation régulière de café dans une population sans maladie cardiaque diagnostiquée.

Boire du café est sans danger

Le café est l’une des boissons les plus consommées au monde, juste derrière le thé et l’eau. Une consommation modérée a de nombreux avantages pour notre corps. Parmi les plus connues, elle aide à se concentrer et améliore la vigilance mentale. Il est bien connu que ceux qui doivent étudier jusqu’aux petites heures du matin se tournent vers la caféine pour éviter de s’endormir.

“Nos résultats suggèrent que la consommation régulière de café est sans danger, car même une consommation quotidienne élevée n’était pas associée à des résultats cardiovasculaires indésirables et à une mortalité toutes causes confondues après un suivi de 10 à 15 ans”, déclare Simon, MD, Heart and Vascular Center of the Université Semmelweis de Budapest en Hongrie.

Mais quelle est la quantité idéale de café par jour ? Selon l’auteur, et suite à l’étude de 468 629 participants du Royaume-Uni, « 0,5 à 3 tasses de café par jour étaient indépendamment associées à des risques plus faibles de accident cérébrovasculaire, décès par maladie cardiovasculaire et décès de toute autre cause ».

La recherche a été divisée en trois groupes pour rendre les résultats de l’étude plus réalistes. Le premier groupe était constitué de personnes qui ne consomment pas de café, au total, 22,1% des participants. Le deuxième, les consommateurs modérés, de 0,5 à 3 tasses, ce qui représente 58,4 %, et le troisième groupe, plus de trois tasses par jour, 19,5 %.

Pour conclure, les chercheurs ont suivi les participants pendant 11 ans, en prenant en compte différents facteurs tels que l’âge, le sexe, des maladies telles que l’hypertension artérielle, le diabète ou le cholestérol, ainsi que l’activité physique ou la consommation de légumes.

Moins de risque d’AVC

Simon souligne que « l’analyse des images a indiqué que, par rapport aux participants qui ne buvaient pas de café, les consommateurs quotidiens avaient cœurs en meilleure santé et ils ont mieux fonctionné. Et, est-ce que les données de l’étude parlent d’elles-mêmes.

Une consommation modérée de caféine est associée à un risque inférieur de 12% de décès de tout type de cause, 17% de maladie cardiaque et 21% d’accident vasculaire cérébral.

Selon la Société espagnole de neurologie, l’accident vasculaire cérébral, également connu sous le nom d’accident vasculaire cérébral, a une incidence en Espagne de 187,4 cas pour 100 000 habitants. Ce sont les données de l’étude IBEICTUS 2018.

La mortalité de l’embolie, attaque cérébrale ou d’hémorragie cérébrale, est plus importante chez la femme que chez l’homme. Le groupe le plus touché par les accidents vasculaires cérébraux est celui des plus de 85 ans, où plus de 14 000 décès sont survenus en 2017. 62,7% étaient des femmes.

Selon la même étude, la prévalence des AVC dans notre pays est de 1,7%, ce qui équivaut à un total de 661 512 personnes.

Par conséquent, bien que les données indiquent les avantages du café, la consommation doit être modérée, comme l’indique le Dr Simon, 0,5 à 3 tasses.