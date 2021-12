Boiro-Palma Voley reporté en raison d’un positif dans l’équipe des Baléares

10/12/2021 à 20:12 CET

Le match correspondant à la onzième journée de la Maculina Super League qu’ils allaient disputer ce week-end Rotogal Boiro et Fenie Energía Majorque Voley Palma a été reporté en raison du positif au covid-19 du joueur de l’équipe des Baléares Toni de la Rosa.

Comme l’a confirmé Palma Voley dans un communiqué, le jeune joueur est « bien et pas de symptômes ».

Palma Voley, qui devait se rendre ce vendredi à Boiro, dans la province de La Corogne, a dû suspendre ses entraînements jusqu’à lundi prochain, après que tous ses joueurs ont subi un test d’antigène.

Dans le cas où il n’y aurait pas de positif, Fenie Energía Mallorca Voley Palma reprendra l’entraînement le même lundi pour se préparer aux engagements de la ligue suivants.

L’équipe majorquine a subi, au mois de décembre de l’année dernière, une épidémie de coronavirus dans l’équipe qui a réduit sa séquence de résultats et l’a obligée à jouer de nombreux matchs dans un laps de temps très court.

Le club des Baléares espère « pouvoir jouer le match contre le Rotogal Boiro le plus tôt possible et revenir à la normale dès que possible. »