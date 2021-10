Boissons au coucher du soleil : pourquoi la reine doit-elle commencer à sauter son martini préféré

La reine Elizabeth II, qui a 95 ans, célébrera son jubilé de platine l’année prochaine sans son martini préféré de l’après-midi, selon un récent rapport de Vanity Fair.

« On a dit à la reine [by her doctors] d’abandonner son verre du soir qui est généralement un martini », a déclaré un ami de la famille royale à Vanity Fair. « Ce n’est pas vraiment grave pour elle, elle n’est pas une grande buveuse mais il semble un peu injuste qu’à ce stade dans sa vie, elle doit renoncer à l’un des rares plaisirs. »

En raison des changements naturels que subit le corps avec l’âge et de la façon dont nous métabolisons l’alcool plus lentement en vieillissant, la consommation d’alcool peut avoir de graves conséquences sur la santé des personnes âgées, selon plusieurs rapports.

JEFF BEZOS SOUTIENT UNE STARTUP ANTI-ÂGE : RAPPORT

Les adultes de 65 ans et plus devraient dépasser le nombre d’enfants d’ici 2034 pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, selon un récent rapport de Harvard Health. Il a noté une tendance à la hausse de la consommation d’alcool chez les personnes âgées ces dernières années, avec près de la moitié des personnes de plus de 65 ans ayant déclaré avoir consommé de l’alcool en 2019, selon le Conseil national sur le vieillissement.

Le sondage national de 2021 de l’Université du Michigan sur le vieillissement en bonne santé a noté que près de deux adultes sur trois âgés de 50 à 80 ans ont déclaré avoir consommé de l’alcool au cours de la dernière année, avec environ un sur quatre dans ce groupe ayant déclaré avoir bu six verres ou plus sur au moins un occasion.

Le Dr Anne Fernandez, professeure adjointe au département de psychiatrie de l’Université du Michigan, qui a travaillé avec l’équipe de sondage sur le rapport, a déclaré à Fox News :

« Dans de nombreux cas, en particulier pour les personnes âgées, ne pas boire d’alcool du tout est l’option la plus sûre. Bien que la consommation occasionnelle d’alcool léger soit considérée comme à faible risque, ce n’est pas vrai pour tout le monde. »

Elle a poursuivi: « Aucune quantité d’alcool n’est considérée comme » sûre « pour les femmes enceintes, qui prennent certains médicaments et qui souffrent de certaines conditions médicales. De nombreux médicaments et problèmes de santé chroniques deviennent plus courants à mesure que les gens vieillissent et donc l’abstinence d’alcool est souvent le choix le plus sûr . »

« LES ALIMENTS ULTRA TRANSFORMÉS POURRAIENT ACCÉLÉRER LE VIEILLISSEMENT : ÉTUDE

L’Institut national de l’abus d’alcool et de l’alcoolisme (NIAAA) recommande aux adultes en bonne santé de plus de 65 ans qui ne prennent pas de médicaments sur ordonnance de limiter l’alcool à sept verres par semaine. Harvard Health a défini une boisson standard comme « contenant 14 grammes d’alcool, qui est généralement contenu dans 12 onces de bière, 5 onces de vin ou 1,5 once de spiritueux ».

À mesure que nous vieillissons, notre corps met plus de temps à métaboliser l’alcool, il reste donc plus longtemps dans notre circulation sanguine, selon American Family Physician. De plus, les personnes âgées ont moins d’eau dans le corps que lorsqu’elles étaient plus jeunes, donc lorsqu’elles boivent également de l’alcool, elles courent plus de risques de déshydratation car l’alcool nous fait uriner davantage, selon la Cleveland Clinic.

Le Dr Dawn E. Sugarman, professeure adjointe au département de psychiatrie de la Harvard Medical School, qui a écrit un article récent sur l’alcool et le vieillissement, a conseillé à Fox News :

« Les personnes âgées doivent soigneusement considérer les risques de la consommation d’alcool, car elles sont plus sensibles aux effets négatifs, notamment les problèmes cardiaques et hépatiques, les problèmes de mémoire et l’affaiblissement du système immunitaire. »

Elle a également noté: « Pour ceux qui prennent des médicaments sur ordonnance, il est souvent recommandé de s’abstenir d’alcool car il peut être dangereux, voire mortel, de mélanger certains médicaments avec de l’alcool. »

Les directives diététiques 2020-2025 pour les Américains recommandent aux personnes âgées d’avoir le choix : elles peuvent choisir de ne pas boire ou de boire avec modération, en limitant la consommation d’alcool à deux verres (ou moins) par jour chez les hommes et un (ou moins) chez les femmes pour minimiser risques liés à la consommation d’alcool. Ils insistent sur le fait que les personnes âgées qui prennent des médicaments sur ordonnance potentiels qui peuvent interagir avec l’alcool ou qui ont un problème de santé chronique ou mental qui peut s’aggraver avec la consommation d’alcool ne devraient pas boire d’alcool.

Le Dr Elie G. Aoun, psychiatre légiste en toxicomanie à l’Université Columbia et membre du conseil d’administration de l’American Psychiatric Association, a noté à Fox News que les professionnels de la santé et le grand public oublient souvent que les Américains plus âgés boivent également.

« Ce problème est si important compte tenu des troubles médicaux, mentaux et cognitifs concomitants, y compris la démence qui rend les personnes âgées beaucoup plus vulnérables aux effets de l’alcool, entraînant des chutes, une détérioration de la mémoire et une détérioration générale de la santé », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que la lutte contre la consommation d’alcool chez les personnes âgées devrait être liée à la gestion des facteurs de stress tels que la retraite, les facteurs de stress financiers, la solitude et les problèmes médicaux pouvant contribuer à la consommation d’alcool.

« Mon conseil aux adultes de plus de 65 ans est de noter la quantité d’alcool qu’ils consomment, la fréquence à laquelle ils consomment, le nombre de verres qu’ils consomment à chaque fois qu’ils boivent (et le volume de leur consommation). Si vous buvez plus de trois verres réguliers par jour, ou 7 par semaine, parlez-en avec votre médecin. »

Aoun a recommandé ces ressources utiles pour en savoir plus sur ce sujet : la section des outils cliniques de l’Oregon Health and Science University, leur document sur les limites de consommation à faible risque et le site NIAAA Rethinking Drinking.

