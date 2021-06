Boissons gazeuses, glaces, agrumes et alcool avec modération. Ils peuvent vous faire mal à la bouche !

01/06/2021 à 18h30 CEST

L’arrivée du soleil, la chaleur, bref le beau temps, s’accompagnent généralement de changements dans les habitudes de vie et dans l’alimentation. Les escapades de week-end sont à nouveau une option après la fin de l’état d’alarme, et les repas hors de la maison modifient également les routines alimentaires que nous avons maintenues tout au long de l’année.

Pour cette raison, les dentistes se souviennent de la nécessité de faire attention aux aliments d’été typiques qui sont bénéfiques pour la santé bucco-dentaire et à ceux qu’il vaut mieux éviter.

Selon le Étude sur la santé bucco-dentaire de Sanitas 2020, neuf Espagnols sur dix sont préoccupés par l’état de leur santé bucco-dentaire. Pourtant, dans les soins quotidiens, nombreux sont encore ceux qui ne respectent pas les habitudes recommandées par les dentistes, comme se brosser les dents trois fois par jour, une habitude pratiquée seulement par moins de la moitié de la population, comme c’est le cas avec le utilisation de bain de bouche.

«Para que nuestra salud bucodental sea completa, además de ser rigurosos con hábitos higiénicos como el cepillado tras cada comida, el uso del colutorio y las visitas regulares a los odontólogos es preciso mantener una dieta que ayude a que los dientes no se deterioren más de l’addition. La nourriture que nous mangeons, et la fréquence à laquelle nous la faisons, ont un effet direct sur notre état de santé en général, mais aussi sur celui de nos dents et de nos gencives, quelque chose qu’il ne faut pas oublier », explique Manuela Escorial, dentiste à la gestion des soins dentaires de Sanitas.

Face à cette situation, les experts dentaires de Sanitas ont dressé une liste avec une série d’aliments d’été qui peuvent endommager les dents et les gencives s’ils sont trop consommés :

Aliments aux agrumes : l’été vous encourage à consommer des aliments et des fruits plus frais, comme certains agrumes. Pêches, Paraguayens, Citrons & mldr; Mais l’acide contenu dans ces produits peut éroder l’émail des dents, provoquant ainsi des caries et augmentant la sensibilité dentaire.Boissons gazeuses et boissons gazeuses : il fait déjà chaud et rien ne veut plus que s’asseoir sur une terrasse pour déguster une boisson gazeuse ou une boisson gazeuse. Eh bien, vous devez garder à l’esprit que ces types de boissons contiennent beaucoup de sucre et de substances acides qui accélèrent l’apparition de caries et de phénomènes érosifs dans les dents.

Alors qu’est-ce qu’on fait? Eh bien, les experts recommandent de ne pas les prendre régulièrement et de réserver leur consommation pour des occasions spéciales. Pendant ce temps, la meilleure option est de boire de l’eau.

Alcool : pour des raisons similaires aux sodas, la consommation d’alcool en été a tendance à s’intensifier. Cependant, sa consommation génère une déshydratation dans le corps qui affecte directement la cavité buccale, la réséquant et réduisant le flux de salive dentaire, responsable du nettoyage de la bouche.

Consommez-le avec modération.

Bonbons et crèmes glacées à texture collante : Les bonbons gluants comme les fèves à la gelée, les bonbons mous, les sirops ou les gelées contiennent beaucoup de sucre. Mais, en plus, ce sucre adhère plus facilement aux creux des dents et ce qui le rend très difficile à éliminer quand on se brosse les dents. Il se passe quelque chose de similaire avec les glaces, donc les bonbons ou les glaces maison sont préférables, afin que la quantité de sucre puisse être contrôlée, ou d’autres aliments comme le chocolat noir.Le thé vert : c’est une option très choisie car pris froid c’est agréable , mais , comme tout, il faut le prendre avec modération. Les dentistes expliquent qu’une consommation excessive de thé vert peut également être négative pour les dents, notamment en raison des tanins qui peuvent tacher les dents.

Il peut également provoquer une sécheresse de la bouche (bien qu’il puisse être contrecarré par une consommation d’eau suffisante) et altérer la couleur naturelle des dents au fil du temps.