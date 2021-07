Boîte à savon : In Praise Of Fire Emblem : Trois maisons, deux ans plus tard

Image : Nintendo / Systèmes intelligents

La semaine dernière a marqué le deuxième anniversaire de Fire Emblem: Three Houses, la dernière entrée de la série tactique populaire d’Intelligent Systems. Il y a dix ans, on vous aurait pardonné de croire que la série Fire Emblem suivait le chemin du dinosaure, et pourtant, Three Houses se situe maintenant à environ 3 millions d’unités vendues, après le succès de trois (enfin, en quelque sorte cinq ) entrées 3DS acclamées par la critique. Ce n’est peut-être pas aussi attrayant qu’Animal Crossing ou aussi excitant en apparence que Monster Hunter, mais prenons un bref instant pour réfléchir aux raisons pour lesquelles nous nous sommes si fortement liés à la dernière sortie de la franchise.

Three Houses a en fait commencé en tant que titre 3DS avant qu’il ne soit prévu pour le Switch, et ce changement de développement a entraîné de plus grandes attentes. En tant que première nouvelle entrée sur une console de salon depuis plus d’une décennie, Three Houses devait offrir un petit quelque chose de plus pour justifier le passage à un meilleur matériel. Le simple fait d’ajouter de meilleurs graphismes et des batailles plus flashy aux anciennes fondations ne suffirait pas, donc Intelligent Systems avait besoin de quelque chose qui prouverait que la série avait évolué au-delà de ses humbles origines.

On pourrait naturellement penser que ce serait quelque chose pour mettre en valeur le matériel, peut-être comme une extension de l’exploration des donjons de Emblème du feu Echos : Les Ombres de Valentinia ou même une expérience dans une sorte de structure de monde ouvert. Mais non, Intelligent Systems a plutôt opté pour l’un des éléments les plus populaires (et peut-être de division…) des deux premiers jeux 3DS : le gameplay de simulation sociale. À première vue, on pourrait même être enclin à considérer cela comme une erreur, mais l’équipe de développement a finalement présenté une vision plus grandiose que les entrées précédentes ne faisaient qu’indiquer.

Les systèmes d’assistance en Éveil et Destins étaient presque complètement facultatifs, mais ils étaient essentiels pour attirer le joueur dans le monde. Non seulement toutes les intrigues secondaires offraient de savoureux avantages statistiques au combat, mais les histoires ont fait beaucoup de travail pour étoffer l’équipage d’une manière que les jeux précédents ne l’ont pas fait. Pourtant, la méthode derrière ces interactions était un peu limitée. Vous étiez à peu près enchaîné à avoir des personnages qui se battent ensemble, puis à lire une interaction entre eux plus tard. Et oui, vous pourriez, euh, toucher le… visage de certains personnages… dans Fates, mais essayons tous d’oublier ce qui s’est passé. Qu’il suffise de dire que les supports ressemblaient toujours à une idée auxiliaire au cours principal du gameplay tactique; ils étaient là, mais vous n’en aviez pas vraiment besoin.

Votre équipe n’était plus seulement un groupe hétéroclite de mercenaires, de guerriers et de dignitaires, ils étaient maintenant des enfants qui vous admirent et suivent vos instructions.

Three Houses a changé tout cela en faisant de Supports la base non seulement du gameplay, mais aussi de l’histoire. Vous mettre dans le rôle d’un enseignant d’un groupe d’étudiants vous a mis aux prises avec quelque chose que les jeux précédents n’avaient pas : la responsabilité. Votre équipe n’était plus seulement un groupe hétéroclite de mercenaires, de guerriers et de dignitaires, ils étaient maintenant des enfants qui vous admirent et suivent vos instructions. Les enfants sont placés sous votre garde dans le but de leur mieux-être. Cadrer l’histoire de cette façon a donné une raison naturelle et significative de mettre davantage l’accent sur l’importance des supports, car les relations que votre personnage a formées maintenant n’étaient pas simplement faites pour des raisons frivoles.

Et du côté du gameplay, les supports sont allés bien au-delà du simple combat sur des tuiles adjacentes. Pendant que vous courez pour rencontrer quelqu’un ou atteindre un autre bâtiment, vous pourriez croiser quelqu’un qui sort de son dortoir et faire une pause pour une brève conversation. Vous pourriez faire de l’équitation avec vos élèves. Vous pouvez leur donner des séances de tutorat individuelles dans des matières avec lesquelles ils ont du mal. Vous pourriez avoir une conversation agréable avec eux autour d’un thé de l’après-midi. Toutes ces options supplémentaires ont contribué à rendre le développement de relations plus naturel, car vous ne vous êtes plus seulement lié au fait de faire équipe pour assassiner un homme que vous avez réussi à coincer ensemble. Vous étiez toujours lié à cela, mais maintenant vous pouviez préparer un bon repas après.

Bien sûr, vous pourriez faire valoir que la suppression de la possibilité pour les personnages d’avoir des enfants a émoussé l’effet perçu du système de soutien par rapport aux prédécesseurs de Three Houses, mais toute perte a été facilement compensée par cette approche plus organiquement intégrée des relations au sein de l’équipe. . Intelligent Systems a finalement découvert un moyen non seulement de rendre les interactions plus naturelles, mais aussi de les inclure dans le rythme de base du jeu à chaque chapitre. Ils n’étaient pas seulement une activité secondaire amusante où vous pouviez faire évoluer vos navires préférés – les supports sont devenus un pilier important qui a fait avancer à la fois le gameplay et l’histoire.

Si l’on se fie à la réaction du large public, il semble certainement qu’Intelligent Systems a fait le bon choix en effectuant ce changement. Three Houses est devenu la version la plus vendue de la franchise à ce jour, tout en attirant de nombreux éloges. Et bien que la série Fire Emblem soit actuellement hors saison, il n’est pas exagéré de dire que les choses n’ont jamais été aussi belles pour la plus grande franchise de tactiques de Nintendo. Il ne fait aucun doute que Intelligent Systems a quelque chose de bon dans le four en ce moment pour la prochaine entrée, et nous avons hâte de voir comment l’équipe continue de repousser les limites de ce que peut être un jeu de tactique. Et pendant que nous attendons, nous avons cette entrée profondément engageante et extrêmement rejouable à jouer en attendant, que vous devez sérieusement essayer si vous ne l’avez pas encore fait.