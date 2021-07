Boîte à savon : les délices cachés du grand as procureur

Saviez-vous que Viggo Mortensen, l’acteur qui a joué Aragorn dans le le Seigneur des Anneaux films, s’est cassé les orteils sur le plateau en donnant un coup de pied dans un casque ? La prise s’est terminée dans la coupe finale, et le cri de frustration, de chagrin et de désespoir d’Aragorn est rendu d’autant plus réel sachant que les orteils du pauvre Viggo brûlaient probablement de douleur comme les fosses ardentes du Mordor.

Mais vous ne sauriez pas ce fait si vous n’aviez pas regardé les fonctionnalités spéciales du DVD LOTR, ce qui est tout à fait une entreprise. Les films eux-mêmes sont très longs, donc s’asseoir pendant des heures et des heures de trucs supplémentaires est une grosse demande – mais ça vaut le coup, parce que vous pouvez être ce type qui dit “oh, c’est là que Viggo se casse les orteils” quand vous regardez ça avec des amis.

Généralement, les jeux vidéo n’ont pas vraiment le même genre de fonctionnalités spéciales, car faire des jeux n’est pas aussi intéressant à regarder que faire des films, et les développeurs ne sont généralement pas aussi bons devant la caméra que les acteurs professionnels. Mais The Great Ace Attorney Chronicles le fait, et c’est en fait l’une des meilleures parties du jeu, en particulier à la fin de la série Ace Attorney.

Quand j’ai joué pour la première fois à Phoenix Wright: Ace Attorney, j’aurais été assez jeune et pas aussi intéressé par la musique de jeux vidéo, le développement et l’art conceptuel – en fait, je savais à peine que ces choses existaient vraiment. Tout ce qui m’intéressait vraiment, c’était de jouer au jeu. Mais au fil des années, je suis devenu fasciné par les changements dans la série : les animations détaillées, la mise à niveau vers des modèles 3D, la façon dont la bande-son grandissait et s’approfondissait à chaque jeu. Je voulais en savoir plus sur la façon dont les personnages étaient conçus, comment les traductions fonctionnaient et comment diable quelqu’un réussissait-il à trouver le thème incroyable pour le procureur Godot.

The Great Ace Attorney a une petite section intitulée « Contenu spécial », qui à première vue ne ressemble pas à grand-chose : « Accolades », qui sont les réalisations du jeu ; “Galerie”, qui est en grande partie de l’art conceptuel ; « Auditorium », qui est de la musique et des lignes vocales ; « Tailor », qui vous permet de changer les tenues des personnages dans le deuxième jeu ; “Escapades”, un tas de “courts épisodes supplémentaires”; et “Crédits”.

Mais plongez plus loin dans la Galerie, l’Auditorium et les Escapades, et vous trouverez un trésor de contenu. Soyez averti, cependant – les fonctionnalités spéciales peuvent potentiellement gâcher certaines choses, comme l’apparition d’un personnage particulier ou une ligne vocale qu’ils n’ont pas encore dit.

[image:3|[/image]

[image:4|[/image]

La galerie contient des notes et des concepts numérisés avec des commentaires de l’équipe, des conceptions de personnages inutilisées et une “exposition spéciale” qui se déverrouille lorsque vous terminez le jeu. C’est aussi là que vous trouverez “Moving Pictures”, un tas de contenus animés promotionnels qui vaut la peine d’être regardés, d’autant plus qu’une grande partie n’était pas traduite et non publiée jusqu’à présent. “Special Trial 2017” a Phoenix et Maya rencontrant Ryunosuke et Susato, et c’est fantastique; “Ryunosuke Naruhodo’s Seven Days of Sin” parle de Herlock Sholmes qui s’énerve contre Ryunosuke, et c’est aussi étrange que merveilleux.

“À partir de la sortie japonaise originale d'” Aventures “, nous présentons deux vidéos spéciales qui ont été diffusées exclusivement lors d’événements et treize vidéos ” d’accusation ” et ” d’arbitrage “, où les joueurs ont voté sur la culpabilité ou l’innocence de Ryunosuke chaque soir en ligne et les résultats ont été publiés le le prochain jour.”

— La description par Capcom des images animées

L’Auditorium, de même, ne contient pas seulement la musique et les voix du jeu, mais aussi les compositions inutilisées, ainsi que de très brèves explications des compositeurs qui sont charmantes et maladroites (ils utilisent un peu “lol”). Vous pourrez voir comment la bande-son et l’audio d’Ace Attorney se combinent, en travaillant sur des brouillons de chansons et en les affinant lentement pour obtenir le produit fini. Mon préféré est toutes les versions mises au rebut des sons emblématiques de la “dactylographie du dialogue”. Qui savait qu’il y avait tant de types de type?

Enfin, il y a les Escapades : huit mini-épisodes auxquels vous ne devriez absolument pas jouer avant d’avoir terminé le premier jeu. Ils constituent un bon petit apéritif entre les plats principaux d’Adventures et Resolve, étoffant quelques-uns des personnages principaux dans chaque cas avec de courtes vignettes à faible enjeu – un bon changement de rythme par rapport à tous les trucs de vie et de mort dans l’histoire principale.

Un petit cri, je suppose, doit également aller à la section “Tailleur”, car même si les tenues alternatives ne sont utilisées que dans Resolve, il est plutôt attachant de voir Sholmes résoudre des crimes dans un joli “pêle-mêle japonais” rose ensemble. Et le bit “Accolades” peut être un peu étrange – des réalisations dans le jeu ? Sur une console Nintendo ?! Bon sang, mais ils sont amusants, surtout pour les fans de longue date qui apprécieront le prix pour avoir parlé d’échelles.

Certaines de ces réalisations seront bien sûr difficiles à obtenir, comme celle pour faire certaines choses dans un certain ordre, ou celle qui vous oblige à examiner chaque pelle du jeu, mais The Great Ace Attorney vous permet au moins de sauter à certains points de contrôle dans chaque cas, ce qui rend un peu plus facile d’être un chasseur de succès.

Enfin, un dernier petit clin d’œil au fait que l’arrière-plan du menu principal change pour représenter le cas sur lequel vous vous trouvez actuellement. C’est trop cool!!

J’aurais dit que The Great Ace Attorney Chronicles vaut à lui seul le prix d’entrée pour ces deux jeux de plus de 30 heures, mais la valeur ajoutée de toutes ces fonctionnalités spéciales est incroyable. En tant que fan de jeux vidéo, de développement ou simplement de faits amusants, ils sont incontournables et j’espère vraiment que les fonctionnalités spéciales deviendront davantage une chose dans les jeux en général. Après tout, comment connaîtrons-nous l’état des orteils de Mario autrement ?