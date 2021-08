Boîte à savon : les spin-offs peuvent être un moyen plutôt qu’une vente

Image : Square Enix

Ah, les retombées. Le cash-grab cynique approuvé par les actionnaires créé pour une série qui est un peu trop grosse pour ses bottes. La dernière tentative désespérée de pertinence à la mode pour un favori en voie de disparition. Une IP qui a ressuscité de manière lamentable est un coup terriblement insuffisamment cuit pour attirer un nouveau public.

Ce sont les « grand-mère qui vous a dit que vous aimiez jouer aux boîtes de jeu » du passe-temps ; les prétendants officiellement autorisés au trône du jeu vidéo ; titres à traiter avec n’importe quoi, de la prudence modérée au mépris pur et simple pour avoir été si volontairement « infidèles » à leurs racines respectables. Certains d’entre eux méritent certainement toutes les critiques qu’Internet peut recueillir pour avoir boulonné un nom célèbre non pertinent sur une idée paresseuse et avoir ensuite osé facturer de l’argent pour cela.

Certains d’entre eux, pas tous.

Les meilleurs spin-offs ou crossovers sont très amusants lorsqu’ils sont joués par les fans pour lesquels ils ont été créés : je défie quiconque de ne pas profiter de l’un des Guerriers titres sur le thème de leur série préférée (qui à ce stade pourrait être absolument n’importe quoi de Gundam à Breath of the Wild à Fire Emblem à One Piece à Persona 5), ​​et les meilleurs exemples de cette branche financièrement fiable du développement de jeux parviennent à étendre leur matériel source de manière nouvelle et fascinante.

Regardez la façon dont les titres de Theatrhythm prennent l’une des nombreuses choses spécifiques que le Final Fantasy La série a toujours été louée, puis la siphonne dans sa propre mini-série sans contexte, permettant à tout le monde de profiter de ces thèmes de bataille grandioses à tout moment sans tout ce RPG grincheux – sans doute la seule chose qui a toujours fait un Final Fantasy un Final Fantasy – se mettre en travers du chemin. Ces ramifications ne pourraient pas être plus différentes de l’un des titres originaux qu’ils pillent sans vergogne pour le contenu, et la série Theatrhythm ne pourrait pas être meilleure pour cela.

Et pour ceux qui ne sont pas déjà amoureux du logo bien connu sur le devant de la boîte mais savent peut-être qu’ils aiment les jeux d’action, de sport ou de combat et aimeraient jouer davantage dans le même genre, ces sous-produits sous licence offrent une chance précieuse de tomber amoureux d’une série dont ils n’auraient peut-être jamais pu approcher autrement.

Utilisons le Pokémon Unite récemment publié comme exemple de ce phénomène en expansion mondiale. Le démarrage est gratuit pour toute personne possédant un commutateur (et plus tard dans l’année pour toute personne possédant un téléphone compatible), ce qui supprime déjà la barrière la plus évidente à l’entrée – le coût initial. Les jeux Pokémon ne sont pas bon marché à acheter, même d’occasion (peut-être surtout d’occasion) et pour les joueurs nouveaux ou périmés, il existe un éventail ahurissant de remakes, des versions améliorées des versions précédentes, des versions différentes de nouveaux titres et des jeux à venir parmi lesquels choisir.

Unite ressemble-t-il à une « vraie » expérience Pokémon ? Les utilisateurs occasionnels peuvent-ils espérer se familiariser avec les combats traditionnels tout en se familiarisant avec l’énergie d’Aeos, les zones de but et les nouveaux vêtements pour leur Pikachu ? Non. Et c’est une bonne chose. C’est un nouveau départ, une chance d’essayer un nouveau jeu Pokémon sans vous soucier de choisir le bon type de mouvements pour le bon type de Pokémon ou de vous demander si vous êtes censé reconnaître qui est la personne qui vous parle actuellement. Cela donne aux gens une chance de plonger et de découvrir qu’ils ont un Pokémon préféré, puis peut-être de le repérer ou d’un du même type dans une nouvelle photo Pokémon Snap sur le flux de médias sociaux de leur ami ou dans la bande-annonce de Brilliant Diamond/Shining Pearl et ressentez assez d’affection pour eux pour enfin goûter à un jeu de la série qu’ils n’avaient auparavant regardé que de loin.

Cet aperçu de nouveaux mondes peut même fonctionner à l’envers. En un coup d’œil, Dragon Quest Builders semble être le plus vendu de tous – un clone de Minecraft avec un nom bancaire populaire attaché publié par un développeur respecté qui devrait franchement viser plus haut que de copier les devoirs de quelqu’un d’autre.

Seuls les jeux Builders étaient bien plus que cela ; ils ont été assez bons pour convaincre quelques fans d’une série de RPG à l’ancienne et attachante qu’il y avait peut-être plus dans cette idée de jeu d’artisanat en blocs que le battage publicitaire viral et des montagnes de marchandises – et a également prouvé que Dragon Quest est assez fort pour prospérer même sans son béquilles créatives habituelles.

C’est la magie des bons spin-offs : ils peuvent présenter de nouveaux visages à des classiques de longue date qu’ils se sont peut-être sentis trop intimidés ou dépassés pour s’attaquer de front, tout en encourageant les fervents fans d’une série en particulier à essayer un genre ou un style qu’ils peut-être même jamais envisagé auparavant. Peut-être que quelqu’un se retrouvera vraiment pris par une table Pinball FX 3 sur le thème de son film préféré, puis cherchera d’autres défis dans l’excellent Demon’s Tilt. Peut-être que la stratégie de Fire Emblem ne semblera pas aussi étrangère aux personnes qui reconnaissent quelques visages (d’accord, plus que quelques visages) de leur temps avec Super Smash Bros.

Un spin-off ou un croisement donne à ceux qui manquent de temps ou d’intérêt pour une raison quelconque un point focal simple, quelque chose sur lequel s’accrocher qui peut être facilement compris sans recherche minutieuse

Le jeu, en particulier de nos jours, est un flux constant de nouvelles versions réparties sur plusieurs pièces similaires mais différentes de matériel tout aussi coûteux. Un spin-off ou un croisement donne à ceux qui manquent de temps ou d’intérêt pour une raison quelconque un point focal simple, quelque chose sur lequel s’accrocher qui peut être facilement compris sans recherche minutieuse qui peut ensuite les emmener dans des directions nouvelles et intéressantes. Vous savez que quelqu’un, quelque part, a ramassé la boîte de Splatoon 2, s’est dit “N’est-ce pas l’un des coureurs de ce jeu de kart que j’aime?”, puis a tenté sa chance avec une encre en équipe qu’ils auraient jamais même regardé si l’apparition d’Inkling dans Mario Kart 8 Deluxe ne les avait pas doucement conduits là-bas.

En tant que joueurs chevronnés, il est facile de se moquer des spin-offs, en particulier lorsque des entreprises comme The Pokémon Company les produisent à un rythme tel que les noms commencent à se mélanger les uns aux autres – Unite, Masters, Cafe, Quest, Conquest, Duel, Rumble et ainsi de suite – mais identifier un jeu comme un “spin-off” ne devrait pas être accompagné d’un jugement prudent. L’utilisation imaginative d’anciens titres et propriétés peut emmener une série trop familière et ses joueurs tout aussi trop familiers vers de nouveaux endroits passionnants qu’ils n’auraient peut-être pas aventurés sans encouragement, ramenant de nouveaux fans – et de nouvelles idées – avec eux.

Et si ça ne marche pas ? La chance qu’un spin-off ou un croisement médiocre coule une série saine est pratiquement nulle, ce qui signifie que les fans peuvent simplement s’en tenir à «la vraie chose» et attendre la prochaine tournure imprévisible de leur jeu préféré pour apparaître.