Boîte à savon: Un an plus tard, Animal Crossing: New Horizons Is History

Si tu m’as posé la question, « où étiez-vous lorsque vous avez découvert le 11 septembre », alors ma réponse est « dans un parking à Loughborough ». Je m’en souviens net et net: le gravier sous les pieds, la façon dont la voix de ma mère tremblait un peu quand je lui ai demandé, avec une sincérité enfantine, s’il y aurait une Troisième Guerre mondiale. « Je ne sais pas, » répondit-elle. J’avais appris la Première et la Seconde Guerre mondiale dans mes leçons d’histoire, et j’ai imaginé des biplans au-dessus de ma tête et le son du sifflet coulissant des bombes tombant. Je me souviens avoir été vaguement excité à l’idée de construire un abri Anderson dans notre jardin arrière, et terrifié par tout le reste.

Nous avons ces moments cimentés dans nos souvenirs avant même de savoir que nous faisions des souvenirs, une photographie parfaite de l’histoire en cours d’écriture. Il est étrange de penser que nous vivons maintenant à travers l’histoire – un moment qui sera dans les manuels scolaires d’ici des années, avec des enfants qui rédigeront des essais sur les effets de la pandémie sur la politique et l’économie. Cela suffit pour vous donner envie de vous rebeller, de protester, de dire que nous ne sommes pas de l’histoire – nous sommes le présent, et non quelque chose à étudier comme si c’était juste une chose qui s’est produite. Pourtant, nous sommes ici, dans des temps sans précédent, et la réponse à « que feriez-vous si le monde brûlait autour de vous » est « essayer de survivre ».

Il est encore plus étrange de penser que ces livres d’histoire peuvent très bien inclure des captures d’écran de Animal Crossing: Nouveaux horizons. Les médias ont toujours été liés à l’histoire, des Romains racontant des histoires qui nous donnent un aperçu des droits des femmes, aux films en noir et blanc qui captent la peur des dystopies, en passant par le mouvement des droits civiques filmé. Les humains sont des conteurs, et nous fictionnerons nos plus grands désirs et nos peurs jusqu’à ce que nous soyons effacés de la planète.

Animal Crossing: New Horizons ne voulait pas capturer l’air du temps. Nintendo en sait beaucoup, mais ils n’avaient aucun moyen de savoir que leur jeu sortirait précisément le week-end que tout allait en enfer, ni que cela capturerait l’imagination du public d’une manière difficile à mettre sur papier.

Je n’avais jamais voulu exister dans un «métaverse» – un jeu vidéo qui est plus qu’un simple jeu, qui offre un marché du monde réel, une économie, un lieu de socialisation et de vivre une vie virtuelle pleinement réalisée – jusqu’à ce que les premières semaines d’Animal Crossing. Soudain, je ne voulais exister nulle part mais Œuf, mon île. Le monde réel s’effondrait autour de moi, mais le monde vibrant de Tom Nook et de ses amis était parfait, et donc, clignant des yeux comme un cheval, j’y vivais à la place.

Dans ce monde virtuel, une utopie se construisait, par les joueurs qui y croyaient de tout cœur. L’amitié était largement et facilement disponible – je pouvais me rendre sur les îles de parfaits inconnus et y trouver une connexion, offrir des cadeaux, admirer leur île et communiquer avec de simples émoticônes. L’esprit de générosité nous a tous amenés à donner des meubles, des recettes et des fossiles dont nous n’avions pas besoin, et l’argent comptait seulement parce que c’était ce que nous avions l’habitude d’acheter plus de meubles.

Malgré le marché de Stalk, il n’y avait pas de barons voleurs ou de milliardaires destructeurs de planète à s’inquiéter, et j’aurais volontiers donné mon argent aux villageois d’Egg si jamais ils s’y intéressaient. Et, parlant d’intérêt, Tom Nook – malgré sa réputation de mauvais propriétaire – n’en a jamais demandé et vous a laissé rembourser le prêt immobilier à votre rythme.

Il est étrange de penser qu’Animal Crossing: New Horizons a parfaitement capturé l’espoir de ces premières semaines de la pandémie, car, un an après les deux, cet espoir s’est estompé et froissé comme une fleur de cerisier tombée. La disposition ensoleillée d’Isabelle et le paradis tropical de Egg a si peu de choses en commun avec la réalité du monde en mars 2021, et pourtant, au tout début du printemps, il est difficile de ne pas avoir envie tout ira bien. Les crocus et les perce-neige sortent la tête d’un sol dur comme un monde qui se réveille d’un long sommeil, et nous savons – malgré des températures glaciales – que la Terre est en voie de guérison.

Le printemps suit toujours l’hiver, même si on a souvent l’impression qu’il ne viendra jamais. Le soleil passe progressivement de plus en plus de temps de notre côté du globe, récupérant les ténèbres et réchauffant l’air. La dépression saisonnière commence à fondre comme de la glace et nous nous souvenons à quoi ressemble la couleur verte lorsque Mère Nature commence à dérouler le tapis. Les mauvaises choses finissent, et les bonnes choses prennent leur place, depuis des temps immémoriaux.

Un an après le lancement d’Animal Crossing: New Horizons, il est temps pour Bunny Day – le début du printemps, la représentation en jeu de Pâques, lorsqu’un homme est mort et est revenu pour nettoyer l’ardoise de l’âme. Un an après le début d’une pandémie mondiale, des vaccins – la lumière au bout du tunnel – sont en cours de déploiement dans le monde entier.

Il serait naïf de dire que les choses s’améliorent, et rester meilleurs. Il y a, sans aucun doute, des moments difficiles à venir. Mais Animal Crossing: New Horizons est une représentation si parfaite des hauts et des bas de la pandémie, et de la façon dont elle nous a rassemblés pendant une brève période – la façon dont elle a uni des gens de tous bords et nous a donné une brève lueur d’espoir – que ce serait un refus de le laisser hors des archives historiques. Les musées, les archivistes et les historiens du jeu vidéo travaillent à documenter la domination du jeu au début de 2020, et comment il a même affecté la politique et l’économie.

Ce n’est pas amusant de faire partie de l’histoire. Ce n’est pas amusant de devenir une statistique pour que les futurs enfants soient obligés d’apprendre dans des leçons ennuyeuses. Mais, même ainsi, j’espère que les historiens en dehors de la sphère du jeu vidéo prendront note de la symétrie entre Animal Crossing et COVID. Des parallèles historiques intéressants comme celui-ci ne se présentent pas tous les jours. Nous ne pouvons pas nier que les jeux vidéo sont une grande partie de l’histoire, et bien que le grand public ne nous prenne toujours pas au sérieux, cela pourrait être un pas vers plus de légitimité.

Donc oui. C’est encore un autre réflexion d’un journaliste de jeux qui souligne qu’Animal Crossing: New Horizons est sorti au début d’une pandémie mondiale, comme si nous n’avions pas tous remarqué cela. Mais, quand les gens demandent « où étiez-vous quand COVID a frappé », alors j’ai ma réponse: j’étais à Egg.