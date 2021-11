Boîte de réception des jeux : Game Freak arrêtera-t-il de créer des jeux Pokémon ?

Pokémon Legends : Arceus – cela va-t-il changer la formule ? (photo : The Pokémon Company)

La boîte de réception du mardi entend un fan d’OAP Fortnite, alors qu’un lecteur donne son verdict sur la PS5 un an après son lancement.

Pour participer vous-même aux discussions, envoyez un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Ne change jamais

J’allais écrire et être d’accord avec l’article du lecteur sur Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ce week-end, puis j’ai lu que le jeu avait été un succès majeur, bien plus important que ce à quoi je m’attendais même s’il avait été bon. Cela fait ma suggestion, que Pokémon soit retiré de Game Freak, un peu impossible parce que s’ils continuent à ramener du bacon à la maison à bon marché, des jeux faciles à créer, il n’y a aucun espoir qu’ils changent.

Comme le lecteur l’a souligné, ils ne pouvaient même pas se donner la peine de créer ce nouveau jeu eux-mêmes, mais de le confier à un studio qui ne semble jamais avoir créé un jeu approprié auparavant. C’est bon marché et paresseux et… les gens l’achètent de toute façon, alors quel espoir y a-t-il que les choses s’améliorent un jour ?

Je suis également d’accord avec l’idée que Pokémon Legends : Arceus ne sera probablement pas un énorme bond en avant. Je ne pense pas que Game Freak l’ait en eux. Je ne pense pas qu’ils aient la passion, l’innovation ou le savoir-faire technique. En ce qui me concerne, la seule façon pour la série Pokémon d’avancer est que Game Freak cesse de créer ou de superviser des jeux pour elle. Mais tant qu’ils continueront à réussir, cela n’arrivera jamais.

tremblement de terre

Résident Bon

Je voulais juste écrire et dire quel bel article celui sur la santé mentale de Resident Evil était ce week-end. Je suis heureux que l’écrivain ait trouvé une communauté pour les aider à traverser une période difficile de leur vie. Tout au long de ma vie, j’ai également utilisé les jeux pour échapper aux moments difficiles que j’ai vécus. Le simple fait de pouvoir s’éloigner de quelque chose et découvrir un espace qui est le mien a parfois eu un impact énorme.

En tant que père de 38 ans, c’est toujours quelque chose que je dois faire à l’occasion. Je remercie le lecteur d’avoir pris le temps de rassembler ses réflexions sur le sujet et j’espère que d’autres lecteurs qui ont peut-être eu des difficultés à certains moments de leur vie l’ont également trouvé bénéfique.

Chris

Vétéran de Fortnite

J’ai toujours été stricte avec mes adolescents et petits-fils, avant qu’ils ne deviennent adolescents ; étant tellement accro aux jeux et ils en ont beaucoup. Mais le plus populaire est Fortnite. Et devine quoi? Maintenant, j’y joue, et je le fais depuis cinq ans !

J’adore ce jeu et même si j’ai cinq autres jeux, Fortnite est mon préféré. Mes petits-fils sont très bons et j’y arrive.

Je voulais juste dire un bon mot à partir d’un défi qui me distrait du stress. Au fait, j’ai 73 ans, bravo les gars.

Anon

Envoyez vos commentaires par e-mail à : gamecentral@metro.co.uk

Avertissement de spoiler

Avec Elden Ring et Horizon Forbidden West à venir au début de l’année prochaine, j’ai commencé à chercher les guides de stratégie de l’édition collector à couverture rigide pour les deux jeux, mais je n’ai pas eu de chance avec la recherche Google ou Amazon.

GC ou tout lecteur qui aime un bon guide de stratégie, a-t-il une idée de bons sites réputés pour ceux-ci ? Ou est-ce juste un cas d’attente et de voir quand les jeux sortiront ?

Mitchell

CG : Ils ne seraient sûrement pas sortis avant le match ? Ils seraient pleins de spoilers.

Masques emblématiques

Merci pour la liste des offres du Black Friday, j’ai presque reçu Watch Dogs Legion d’Amazon mais alors que je passais devant Smyths Toys, j’ai regardé leur prix et c’est seulement 17,99 £ (ou payer 2 £ supplémentaires d’Amazon et obtenir trois masques faciaux qui probablement ne fais rien).

Ils semblent avoir beaucoup de stock Xbox, PlayStation est un peu léger dans certains magasins. Continuez votre bon travail.

Cassius2K

Juste une réincarnation de plus

J’ai écrit la semaine dernière dans l’attente de Shin Megami Tensei 5 et maintenant, après l’avoir récupéré au lancement (et mis plus de 15 heures ridicules en 10 jours), je voulais lui donner un peu plus d’amour. Bien qu’il soit coincé dans ses voies dans de nombreux domaines, je l’apprécie vraiment jusqu’à présent. Le monde entier et les environnements semblent très cohérents d’une manière dont les jeux de rôle japonais ont généralement du mal à gérer, avec le surmonde désolé peuplé de démons qui traînent à peu près. J’adorerais voir un jeu configuré comme celui-ci comme un véritable monde ouvert… et j’en ai complètement marre des jeux en monde ouvert !

Toute l’ambiance est renforcée par le système de combat au tour par tour. S’appuyant sur les mécanismes d’attaque élémentaires/en chaîne habituels de la franchise, il évite la sensation monotone de la plupart des rencontres de jeux de rôle japonais. Les ennemis peuvent facilement exploiter vos propres faiblesses si vous n’êtes pas correctement configuré pour la tâche, vous laissant mal exposé et renversant la bataille. Cela rend le combat assez nerveux et similaire à Dark Souls, votre disparition est probablement due à votre propre complaisance (et peut-être à un coup critique malchanceux).

Bien que généralement, je ne vois pas vraiment les plaintes avec la courbe de difficulté, il y a suffisamment de contenu secondaire dans les cartes pour vous maintenir au niveau et le recrutement / fusion de démons est suffisamment addictif (à la manière d’un Pokémon) pour rendre cette mouture convaincante . Cela demande juste plus d’attention que le joueur de rôle japonais habituel pour gérer les capacités de votre groupe.

Il y a cependant des problèmes et les problèmes sont principalement techniques. Bien que le jeu soit une exclusivité Switch, il ressemble à un portage d’un jeu PlayStation 4 (et les rumeurs de dataminers suggèrent qu’il arrive sur PlayStation 4/5 et PC) où ils ont rétrogradé les suspects habituels pour l’adapter à l’ordinateur de poche. . Au lieu d’avoir été construit pour le Switch.

La résolution est particulièrement médiocre, ce qui lui confère le flou extrême de The Witcher 3 ou Doom 2016. Je suppose que l’utilisation d’Unreal Engine le rend plus évolutif, avec des mises à niveau pour d’autres formats ou de futures itérations Switch faciles à corriger.

J’accepte que le jeu n’est certainement pas pour tout le monde, étant un robot d’exploration de donjons japonais à l’ancienne, et comme Metroid Dread, c’est une réaffirmation de la conception du genre de base sans le pousser vers l’avant. Mais c’est l’un des meilleurs jeux Switch de l’année pour moi.

Marc

Histoire complète

J’ai adoré Metroid Dread. Sur le boss final maintenant, mais pas encore pour le battre. Un si bon jeu en termes de level design et les contrôles sont tout simplement parfaits.

J’envisage de jouer à Psychonauts, n’ayant jamais joué ni l’un ni l’autre. Conseilleriez-vous de jouer le premier ou de passer directement au second ?

Steve

CG : Le premier est toujours très bon, mais pour obtenir la trame de fond complète, vous devrez également jouer au jeu VR Rhombus Of Ruin.

Plus : Jeux



L’impatience récompensée

Je n’arrive pas à croire que cela fait déjà un an depuis le lancement de la PlayStation 5 (et qu’elles sont si insaisissables et difficiles à obtenir auprès des principaux détaillants), alors voici quelques réflexions sur mon intensif, huit jeux couvrant, 11 semaines avec la PlayStation 5 matériel jusqu’à présent.

Tout d’abord, mon oh mon, est cette chose énorme. Je n’avais pas d’autre choix que de le poser sur le côté pour l’insérer, presque à la manière de Tetris, dans mon meuble télé de plus en plus encombré et à deux niveaux. Malgré sa taille, je crois toujours fermement que la PlayStation 5 a un design très esthétique comme l’ère spatiale. J’aime le souci du détail avec les minuscules symboles PlayStation qui ornent les façades.

Vient ensuite le DualSense, l’aboutissement de près de 30 ans de raffinement, ce contrôleur de jeu se sent ergonomiquement sans défaut dans les mains. L’indicateur lumineux plus subtil et élégant est une itération intelligente de la barre lumineuse Dualshock 4 parfois distrayante, le pavé tactile donne l’impression qu’il a plus de profondeur que son prédécesseur, et le retour haptique crée les effets tangibles souhaités comme avec le bruit de dénoyautage du gouttes de pluie dans Astro Bot et Returnal, ou déchargez vos armes puissantes dans le jeu brutal mais envoûtant de Housemarque.

Les déclencheurs adaptatifs sont cependant la vraie révélation ici et ont déjà imprégné les commandes d’une couche supplémentaire de tactilité. J’aime la sensation du retour sensible à la pression chaque fois que j’active le mode de tir alternatif dans Returnal, ou que j’escalade les pierres précaires avec la combinaison exo de singe dans Astro Bot. Les déclencheurs adaptatifs du DualSense se sont énormément appuyés sur une technologie horriblement négligée que j’ai expérimentée pour la première fois avec le contrôleur GameCube de Nintendo.

Quant au SSD… wow. Si rapide et sans couture. Les jours sombres d’attente de plus de 30 à 60 secondes pour qu’un jeu se charge sont, espérons-le, à jamais derrière nous. Splendide. J’aime aussi beaucoup la nouvelle interface utilisateur et le design élégant du tableau de bord. Et en tant que personne qui prend généreusement des photos dans les jeux, j’apprécie la fonction de capture d’écran plus rapide de la PlayStation 5.

Les capacités audio 3D de la console sont également très impressionnantes et je suis heureux que Sony vienne de publier la mise à jour de la console qui permet aux joueurs de découvrir cette fonctionnalité d’amélioration de l’immersion depuis leurs haut-parleurs. Les écouteurs audio 3D restent le moyen optimal d’apprécier les propriétés enveloppantes de cette technologie, cependant, le casque 3D officiel de Sony est très confortable et bien conçu.

Tellement épris de la PlayStation 5, c’est une console incroyablement bien faite, et je suis toujours incrédule au fait que la tout à fait merveilleuse Astro’s Playroom est un logiciel intégré et entièrement gratuit. J’aurais volontiers payé 20 à 30 £ pour cela.

Naturellement, j’en suis venu à embrasser la rétrocompatibilité avec les jeux PlayStation 4 et à saluer l’amélioration des performances/fidélité visuelle pour certains jeux de haut niveau. Je trouve toujours vraiment déconcertant pourquoi Bloodborne – alias, la meilleure exclusivité PlayStation 4 – n’a pas encore reçu de mise à niveau PlayStation 5.

Maintenant, je souhaite juste que plus de joueurs puissent mettre la main sur cette technologie géniale. J’ai manqué de patience et j’ai acheté ma console sur eBay pour 530 £, et presque trois mois plus tard, je n’ai aucun regret !

Gamer galvanisé

La boîte de réception fonctionne également

Donc, EA est devenu si orgueilleux qu’il pense que des licences comme FIFA et Star Wars étouffent leurs profits ? Ces licences sont les seules raisons pour lesquelles les gens supportent leurs jeux épouvantables !

ANON

Toute personne à la recherche de bonnes affaires se rend sur ShopTo. Ils proposent actuellement de nombreuses offres sur de nombreux jeux et abonnements, et si vous utilisez le code EXTRATEN à la caisse, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 10 %. J’ai acheté 12 mois de PS Plus pour moins de 30 £.

Luc

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par le lecteur Focus, qui demande quelle est la franchise de jeux vidéo la plus réussie que vous n’aimez pas ?

De Pokémon à GTA, de Fortnite à League Of Legends, quels grands jeux vidéo ne vous intéressent pas et pourquoi ? Avez-vous joué aux jeux vous-même et êtes-vous déjà retourné pour essayer une nouvelle entrée ou une mise à jour, même si vous n’aimez pas l’une des précédentes ?

Quel est le succès du jeu que vous avez le plus de mal à comprendre et y a-t-il quelque chose qu’il pourrait faire pour changer, pour vous intéresser à lui ?

Envoyez vos commentaires par e-mail à : gamecentral@metro.co.uk

Les petits caractères

De nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent chaque matin en semaine, avec des boîtes de réception spéciales Hot Topic le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées au mérite et peuvent être modifiées en termes de longueur et de contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau disponible du week-end.

Vous pouvez également laisser vos commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de nous suivre sur Twitter.



PLUS : Boîte de réception des jeux : Halo Infinite 2021 GOTY, COD : la haine de Vanguard Zombies et la revue de l’exposition Kid A Mnesia



PLUS : Week-end Hot Topic : Le pire lancement de jeu vidéo de tous les temps



PLUS : Boîte de réception des jeux : Battlefield 2042 contre COD : Vanguard, Black Friday VR et Kena : difficulté Bridge Of Spirits

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();