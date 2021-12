Boîte de réception des jeux : Nintendo Switch pour Noël, critique de Praey For The Gods et amour de Metro Exodus

Une bonne idée de cadeau de Noël ? (photo : Nintendo)

La boîte de réception du mercredi est choquée par la qualité des graphismes de The Matrix Awakens, alors qu’un lecteur s’interroge sur la nécessité d’un remake de Silent Hill.

VEUILLEZ NOTER : Alors que nous préparons notre propre contenu de Noël et du Nouvel An pour la fin de l’année, veuillez envisager d’envoyer votre propre fonctionnalité de lecture festive pour les vacances de Noël. Cela peut être sur n’importe quel sujet, mais s’il y a quelque chose sur lequel vous vouliez écrire, mais que vous n’avez jamais abordé, ce serait le bon moment pour cela.

Console de Noël

Alors Noël approche maintenant et ma copine me harcèle à propos de ce que je veux, parce que je n’arrive pas à me décider. J’ai eu une PlayStation 5 l’année dernière et il n’y a rien d’autre que je veux particulièrement. L’idée d’obtenir un Switch est donc venue et je voulais évidemment obtenir le meilleur, le modèle OLED – qui est essentiellement vendu à tout le monde et coûte environ 350 £.

Nous pouvons nous le permettre, tout va bien, mais ma question à la boîte de réception est de savoir si cela en vaut la peine à ce stade ? Le format vieillit maintenant et même si Nintendo ne l’admettra jamais, il sera forcément remplacé assez tôt, je suppose dans les un à trois ans à venir. Bien que je me rende compte que les hypothèses et Nintendo ne vont pas vraiment ensemble.

Mais je m’inquiète du manque de nouveaux jeux cette année, qui a essentiellement été Metroid Dread et rien d’autre. Je me rends compte que la façon de travailler de Nintendo a été durement touchée par la pandémie, mais attendons-nous vraiment quelque chose de mieux pour l’année prochaine ? Il y a beaucoup de jeux avec de vagues dates 2022 mais rien de spécifique, ce qui me fait craindre qu’ils ne soient à nouveau retardés.

Cela semble juste un peu étrange d’acheter une nouvelle console pour un format qui a eu si peu de nouvelles versions au cours des deux dernières années, même s’il y a des raisons extérieures à cela. Qu’en pensent les gens ? La Switch a-t-elle encore de la vie ou ai-je raté le coche et devrais-je attendre le prochain ?

Suède

La prochaine génération se réveille

Je viens de donner une autre tournure à la démo de Matrix Awakens et je ne saurais trop insister sur ce point, mais les graphismes y ont l’air absolument irréels.

Il est ahurissant qu’Epic ait pu créer une merveille technique jouable de ce calibre sur les systèmes de génération actuelle à ce stade de leurs cycles de console.

Vous vous souvenez de cette démo technologique emblématique de T-Rex sur PS1 ? À mon avis, cela provoque un effet tout aussi incrédule et époustouflant, et c’est un aperçu fascinant de ce à quoi ressemblera l’état de l’art de ce médium quelques années après le début de cette génération.

Gamer galvanisé

Exode des joueurs

Metro Exodus fait partie de mon carnet de commandes depuis longtemps, depuis votre avis du 9/10, et j’ai enfin pu le démarrer après la mise à niveau de nouvelle génération. Je suis encore assez tôt – je viens de terminer la première grande zone de monde ouvert (ish) dans laquelle vous venez – et je suis, malgré votre critique assez élogieuse, assez choqué par sa qualité.

Je sais que certains joueurs en ont marre des suites, mais cette série de jeux a montré l’avantage d’une conception itérative, chaque jeu s’améliorant considérablement par rapport au dernier.

La liberté retrouvée dans Exodus, loin des couloirs pour la plupart exigus et confinés de Last Light est une telle bouffée d’air frais (littéralement), avec mes propres mots à la mode marketing préférés – gameplay émergent – abondant dans le monde semi-ouvert, avec son option objectifs et encouragé l’exploration.

Mon seul vrai problème jusqu’à présent est la carte, mon Dieu, cela aurait-il tué Artyom d’avoir écrit ses notes sur la carte un peu plus grande ? Peut-être que j’ai juste besoin d’un téléviseur plus grand. Mis à part une petite chicane, j’ai vraiment hâte de lancer la PlayStation 5 ce soir, et comme un sujet brûlant récent en a discuté, vous savez que vous appréciez un jeu lorsque vous y pensez sur votre bureau (alias la cuisine tableau).

Tout le meilleur pour vous et les vôtres pour Noël.

Henshin Agogo

CG : Nous n’avons jamais compris pourquoi il a fini par être si ignoré. C’est vraiment très bien.

Collection de jeux instantanée

Juste un conseil rapide à n’importe qui. Achetez ou fabriquez-vous le PC le moins cher ou un vieil ordinateur portable que vous pouvez, juste pour obtenir une collection assez décente de jeux PC pour absolument rien. Ensuite, à l’avenir, tant que vous vous souvenez de vos informations de connexion, vous pourrez passer à votre plate-forme de jeu – qui sait combien de temps vous attendrez une carte graphique.

Jusqu’à présent, j’ai Rage 2, Control, Deliverance: Kingdom Come et bien d’autres gratuitement. J’ai également Subnautica 1 et 1.5 pour un cinq chacun avec les bons qu’Epic distribue à des moments aléatoires. Vous pourriez ne pas être d’accord avec leur salaire pour gagner la concurrence contre Steam, mais pour ces prix, vous seriez idiot de les ignorer.

bobwallett

Libération furtive

GC mentionnait Shadow Of The Colossus et son impact la semaine dernière, puis Praey For The Gods est sorti à l’improviste sur PlayStation 5 hier. J’avais supposé qu’il s’était enfoncé dans la cicatrice abyssale de l’enfer du développement, mais de toute évidence non. Le seul problème est qu’il n’y a pas une seule critique appropriée qui n’est pas toujours un bon signe (bonjour Cyberpunk 2077).

Alors, GC peut-il dépenser les 25 doublons d’or nécessaires pour le jouer et informer les fidèles adeptes si cela vaut un coup de volée ?

Wonk

CG : À ce stade de l’année, il s’agit plutôt de savoir si nous aurons le temps. Nous savons qu’il s’agit d’un accès anticipé, mais il semble très imprudent pour eux de le publier comme ça, à moins qu’ils ne veuillent activement pas de critiques.

Pas dérangé

Après avoir réfléchi quelques jours à la fonctionnalité Lecteur, j’ai réalisé que le jeu croisé n’aura jamais de fin. Sony ne voulait pas que cela se produise mais a dit d’accord, nous allons essayer et Xbox était tout pour cela et je pense que c’est toujours le cas. Les développeurs de jeux gagnent tellement d’argent grâce au jeu croisé qu’ils ne se soucient pas des tricheurs, ils se soucient de l’argent.

Activision a prouvé que lorsqu’ils ont modifié les termes et conditions pour dire que vous pouviez obtenir une interdiction mais pas une interdiction pure et simple. Xbox a sorti Halo et même s’ils savaient que les tricheurs seraient dans tous les halls, ils autorisaient toujours PC à jouer avec Xbox, donc ils ne sont pas dérangés. J’ai tourné le dos à l’appel du devoir de cette année, en partie à cause de la façon dont ils licencient des travailleurs pour économiser de l’argent, mais en donnent plus au grand homme. Mais ce sont aussi des tricheurs.

Je suis un fan de PlayStation mais j’ai bien ri avec les joueurs Xbox, s’il s’agissait uniquement de PlayStation et Xbox, cela pourrait me tenter, mais ils doivent régler la façon dont ils traitent les travailleurs. Premièrement, vous ne les licenciez pas comme ça et pensez que c’est OK. À quoi ça ressemble, Call Of Duty de l’année prochaine, je tournerai aussi le dos, s’ils ne se sont pas arrangés. Le jeu croisé est là pour rester et ne s’arrêtera jamais parce que les entreprises ne se soucient que de l’argent et tant qu’elles sont comme ça, je ne dépenserai pas mon argent durement gagné pour elles.

David

Construire une nouvelle colline

En supposant que le remake de Silent Hill soit annulé, je me demande pourquoi ? Le réalisateur original a évidemment raison de dire que c’est un jeu difficile à mettre à jour, mais ne s’en sont-ils rendu compte qu’à mi-chemin en essayant de le faire ?

Je ne comprends pas vraiment l’obsession d’essayer de le refaire, car une nouvelle suite ou un nouveau redémarrage fonctionnerait tout aussi bien. Le second est fondamentalement le même jeu de toute façon, donc ce n’est pas comme si le premier était un joyau unique dont vous ne pouviez pas simplement tirer les meilleurs éléments et créer un nouveau jeu pour. Avec un peu de look, ce sera ce qu’est ce nouveau jeu Slitterhead.

Darius

Plus : Jeux



Jeux de rêve

Suite au sujet brûlant du week-end dernier, j’aimerais ajouter mes pensées tardives.

Le premier jeu dont j’ai rêvé était le sublime Eternal Darkness sur GameCube. Avec son atmosphère inquiétante et menaçante, y jouer tard dans la nuit signifiait qu’il était propice à imprégner ses rêves – pas idéal !

Les seuls autres jeux à envahir mes pensées de jour comme de nuit étaient deux magnifiques Zeldas : Twilight Princess et Breath Of The Wild.

Après avoir joué à Twilight Princess jusqu’à la fin, chaque fois que j’entrais dans un grand bâtiment, je balayais inconsciemment les murs et le plafond à la recherche de points probables de prise de vue.

La même chose s’est produite avec Breath Of The Wild, bien qu’avec ce jeu j’en ai rêvé plusieurs fois au cours de mes 200+ heures immergées dans son monde merveilleux.

La raison, je pense, est due à sa complexité, sa profondeur et la variété des mécanismes de jeu dont il dispose. La conception de jeu incomparable de Nintendo peut se prêter à ce genre de chose, par rapport, disons, aux jeux Souls, qui, comparés à Zelda, sont très simples.

Je suis sûr que certaines personnes ont rêvé de Super Mario Odyssey, peut-être même des jeux Metroid.

Moins on en dit sur les « jeux » de Leisure Suit Larry, mieux c’est.

Au fait, GC, que pensez-vous de It Takes Two qui a remporté le prix du meilleur jeu familial aux Game Awards – des thèmes peu adaptés à la famille dans ce jeu. Pensez-vous qu’il a gagné parce qu’ils en ont marre que Nintendo gagne chaque année ?

Antoine B

CG : Disons simplement que nous n’avons pas voté pour.

La boîte de réception fonctionne également

Je pensais que la fin des Game Awards était bizarre à l’époque. Je veux dire, mon cerveau nageait à ce moment-là car il était environ 4 heures du matin, mais il semblait que quelque chose avait été coupé. Dommage que ce soit Bully 2, je serais vraiment partant pour ça.

Trounch

J’aime que la première fois que nous entendons parler de Peter Molyneux depuis des années, c’est lui qui essaie de profiter de NFT. Était-il contrarié de ne pas être assez détesté ? Je peux juste imaginer son visage quand il a vu les retombées d’Ubisoft.

Concentrer

Le sujet brûlant de cette semaine

Les Game Awards étant le dernier événement majeur de l’année, le sujet de la boîte de réception de ce week-end demande quel nouveau jeu vous attendez le plus… et quel titre non annoncé vous espérez toujours.

Quel jeu confirmé attendez-vous le plus, quelle que soit sa date de sortie, et pourquoi êtes-vous enthousiasmé par ce jeu ? Quel nouveau jeu espérez-vous le plus être annoncé à l’avenir (surtout s’il y a déjà des rumeurs), qu’il s’agisse d’une suite, d’un remake ou d’un nouveau jeu d’un développeur qui n’a rien sorti depuis un moment ?

À quel point êtes-vous enthousiasmé par les jeux qui sont encore dans des mois ou des années et préférez-vous être au courant d’un jeu dès que possible ou seulement quand il y a beaucoup à montrer ?

