Boîte de réception des jeux : quel est le meilleur jeu N64 ?

The Legend Of Zelda : Majora’s Mask – est-ce le meilleur jeu N64 ? (photo : Nintendo)

La boîte de réception du mardi se demande si Guardians Of The Galaxy va être un succès majeur, car un lecteur est déçu par Age Of Empires 4.

Mauvais mais intéressant

Le pack d’extension pour Nintendo Switch Online qui ne fonctionne pas correctement me bouleverse vraiment car c’est la première fois que la N64 est vraiment à l’honneur depuis qu’elle est devenue rétro. Nous n’avons jamais eu de version Classic Mini et il n’y avait même pas autant de jeux sur la console virtuelle Wii. Mais maintenant, il a tout un niveau de service d’abonnement et la seule chose dont tout le monde parle, c’est qu’il ne fonctionne pas correctement et que Nintendo fait payer pour cela.

Non pas que je pense que les plaintes soient injustes, mais j’espère qu’elles pourront être corrigées rapidement et que nous pourrons à nouveau apprécier les jeux. La liste divulguée jusqu’à présent semble bonne, mais j’espère que nous pourrons obtenir des jeux plus obscurs comme Rocket: Robot On Wheels et les jeux DMA Design Body Harvest et Space Station Silicon Valley, qui étaient presque la dernière chose qu’ils ont faite avant de faire GTA 3.

Vous pouvez voir beaucoup de GTA 3 dans Body Harvest et même si ce n’était pas vraiment un très bon jeu, c’est un jeu important et j’aimerais voir un remaster qui résout les problèmes techniques et fait quelque chose à propos de la difficulté. À mon avis, c’est l’avantage des abonnements, vous n’avez pas besoin d’acheter des jeux individuels et pouvez donc jouer à des jeux mauvais mais intéressants sans aucun problème.

Évidemment, je veux aussi jouer aux meilleurs jeux et je suis intéressé de voir lesquels résistent et lesquels ne le sont pas. Dans mon esprit, Zelda : Majora’s Mask est le meilleur jeu N64, mais est-ce que je ressentirai toujours ça après y avoir rejoué en 2021 ?

Onibee

Coup de pied manqué

Donc, Age Of Empires 4 ressemble à une opportunité complètement perdue. C’est fou de penser à quel point les stratégies en temps réel sont passées de héros à zéro si rapidement. Le problème majeur était qu’ils ne fonctionnaient pas bien sur une console, mais maintenant nous avons des téléviseurs à très haute résolution et le système de contrôle dans Halo Wars 2 était vraiment bon.

Je pense que si cela ne peut pas faire de ce style de jeu un succès, rien ne le peut, donc dans ce sens, je ne suis pas surpris qu’Age Of Empires 4 soit uniquement sur PC.

Je souhaite juste que quelqu’un, quel que soit le format, puisse donner un coup de fouet au genre. Compte tenu de la popularité des MOBA et de choses comme Clash Of Clans, il semble difficile de croire qu’il n’y a pas moyen de les combiner en quelque chose de populaire et plus similaire à une stratégie classique en temps réel.

Wooster

La suite oubliée

Bien que je sois sûr que Rockstar finira par faire un remasterisation de GTA 4 à un moment donné, même si je ne pense pas que la plupart des gens s’en souviennent particulièrement, je pense que ce qui m’intéresserait le plus, c’est un remake de GTA 2 – l’entrée oubliée de la série.

C’était un jeu de haut en bas, donc pas de remasterisation, mais ce qui est intéressant, c’est qu’il se déroulait dans un avenir proche et était donc légèrement de la science-fiction, ce qu’un certain nombre de lecteurs ont demandé dans le récent Hot Topic. Je pense que Rockstar doit arrêter de configurer les jeux de nos jours ou ils commenceront à devenir trop similaires, mais dans un avenir proche, peut-être que quelque chose de similaire à Battlefield 2042 pourrait vraiment fonctionner, je pense.

Vous pourriez avoir plus de véhicules de style science-fiction, qui sont déjà une chose dans GTA Online, et une sorte de monde dystopique qu’ils pourraient baser sur la façon dont les choses se passent actuellement avec la politique et l’environnement. Cela n’arrivera probablement pas, mais au moins ce serait quelque chose de différent.

boulanger

Maîtres du cosmos

Les Gardiens de la Galaxie passant en revue mieux que prévu, je suis curieux de voir comment il se vend et comment cela influencera Square Enix sur ce qu’ils font avec Avengers. Personnellement, j’aimerais qu’ils la vident et fassent une suite en solo, mais je ne vois pas cela se produire car la marque, en termes de jeux, est en quelque sorte entachée maintenant. Du moins en termes de jeux édités par Square Enix.

Vont-ils faire un Guardians 2 et essaieront-ils d’obtenir d’autres licences Marvel ? Les Eternals ne passent pas bien en revue, mais il semble que cela ferait un bon jeu et peut-être qu’il pourrait être acheté à bas prix? Square Enix pourrait créer une sorte d’univers de jeu cosmique qui lui est propre, ce qui, je pense, serait bien car il y a beaucoup de personnages qui ne figureront peut-être jamais dans les films.

Tembo

Trop réussi

Donc, pour l’année prochaine, la rumeur veut que Call Of Duty 2022 soit Modern Warfare 2 ? La série semble juste être coincée dans une ornière pour le moment, sauf parce qu’elle est toujours très populaire, il n’y aura aucun changement. En fait, j’aimais Infinite Warfare et c’était quelque chose de différent, mais ce n’était pas populaire alors ils ont complètement changé de direction pour le prochain jeu.

Si Vanguard n’est pas si grand, je ne sais pas si cela aura autant d’effet, car je pense qu’ils compteront sur Modern Warfare 2 comme un succès garanti, ce qui est probablement le cas.

Le succès est le plus grand obstacle à la créativité que vous puissiez avoir, en particulier dans les jeux. Mais il est faux d’espérer qu’une nouvelle suite soit un échec juste pour qu’ils changent la suivante pour le mieux.

Modus

S’ouvrir

Je pensais que Halo Infinite était vraiment prometteur. Les gens disent maintenant qu’ils sont préoccupés par le fait que le jeu soit un monde semi-ouvert, mais bon, était-il censé rester pour toujours un jeu de tir totalement linéaire, souvent basé sur des couloirs? Tous les jeux ont eu des sections ouvertes, mais associer le gameplay serré et dynamique à un cadre plus tentaculaire a toujours été la voie à suivre…

De plus, le lecteur qui a comparé graphiquement le jeu à Horizon Forbidden West ignore complètement l’aspect où le mode affiché d’Horizon est probablement son mode « Graphiques » à 30 images par seconde, ce qui, bien sûr, est idéal à des fins de marketing, voire de jouabilité réelle… Halo Infinite est un jeu à 60 images par seconde sur les consoles Xbox Series X.

Struthyfizz

gC : Hier, le lecteur a dit qu’il était heureux que Halo Infinite soit un monde semi-ouvert. Aussi, 30fps est-il injouable maintenant ?

Touche anti-Midas

Au fil des ans, Nintendo a sorti des cartouches, des consoles et des contrôleurs en or aux côtés de divers jeux Zelda.

Le Switch a eu trois titres Zelda mais pas de Joy-Cons d’or ou de contrôleur Pro d’or. Vous ne sauriez pas pourquoi par hasard ?

Kehaar

gC : Peut-être que la peinture dorée est devenue trop chère ?

Assez de temps

Mon expérience récente avec Metroid Dread m’a fait penser qu’il est très rare que je donne une seconde chance à un jeu que je n’aime pas au début. Si je ne m’amuse pas pendant la première heure environ, c’est généralement la fin pour moi. Les deux seuls jeux auxquels je peux penser du haut de ma tête avec lesquels j’ai persévéré sont Bloodborne et plus récemment Metroid Dread et ce ne sont guère de mauvais jeux.

Cela m’a amené à me poser des questions sur les critiques de jeux et comment gèrent-ils le fait de devoir jouer à des jeux absolument désastreux du début à la fin afin de donner une critique juste et équilibrée?

Il y a eu de nombreux jeux examinés par GC au cours des années où l’aversion était évidente dès le premier paragraphe, alors comment GC parvient-il à traverser ces mauvais jeux ? Comment vous faites-vous apprendre les mécanismes de jeu et les modèles de boss lorsque vous ne vous amusez pas en premier lieu ?

Je suis également un peu curieux de savoir comment GC a procédé à l’examen de Skyrim et d’Oblivion, étant donné la nature massive de ces jeux, combien d’entre eux avez-vous réussi à en faire passer pour l’examen ? De toute évidence, il y aurait une date limite à laquelle la critique devait être terminée, alors est-ce simplement jouer à travers la série de quêtes de l’histoire principale le plus rapidement possible ou les éditeurs vous envoient-ils des jeux comme Skyrim suffisamment à l’avance pour que vous puissiez les maîtriser correctement?

Mitchell

CG : Eh bien, a) il y a très peu de jeux grand public qui sont « absolument horribles » et b) c’est notre travail. Skyrim était il y a une décennie, donc nous ne nous souvenons pas quand la copie de révision pour cela est arrivée, mais généralement avec cette taille de jeu, elle arrivera environ deux semaines avant l’embargo de révision. De plus, est-ce que abandonner constamment des jeux après seulement une heure n’entraîne pas beaucoup d’argent gaspillé?

La boîte de réception fonctionne également

Darq est gratuit sur Epic Games Store à 16h le jeudi 28 octobre, ça a l’air d’un très bon jeu d’après la bande-annonce, un peu comme Limbo, Inside ou Little Nightmares.

André J.

Wow, quel était le but de cet état des lieux, plutôt que de vous exciter pour les jeux à venir, cela impliquait simplement qu’il n’y en avait pas.

TWTFS

Le sujet brûlant de cette semaine

Puisque c’est Halloween ce week-end, la question du prochain sujet brûlant est de savoir quel est le jeu vidéo qui vous a le plus effrayé ?

Cela ne doit pas nécessairement provenir d’un jeu d’horreur, mais quel est le plus effrayé que vous ayez jamais eu ? Comment cela se compare-t-il à la peur que vous avez eue d’un film ou d’une émission de télévision et que pensez-vous que les jeux font mieux ou pire par rapport à d’autres médias, en matière d’horreur ?

Quel jeu a l’atmosphère la plus effrayante, même s’il n’est pas vraiment effrayant, et était-ce déjà assez grave que vous ayez dû arrêter de jouer ? (Pour éviter que tout le monde ne le mentionne, les chiens qui sautent par la fenêtre dans Resident Evil sont interdits de ce sujet brûlant.)

