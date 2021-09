Boite iPhone 13 – Comment Apple élimine le film plastique

Nous savions qu’Apple avait repensé l’emballage de la boîte de l’iPhone 13, en éliminant le film plastique. Ce que nous ne savions pas, c’était comment il réussirait à garder les boîtes bien fermées pendant le transport et la manutention.

Une photo tweetée ce matin révèle la réponse…

La photo tweetée par le leaker Apple DuanRui montre une languette en papier adhésif de l’extrémité de la boîte vers le bas, avec une bande déchirable pour l’ouvrir. De cette façon, il n’y a aucun moyen pour le couvercle de se détacher de la boîte jusqu’à ce qu’il soit ouvert.

Cela servirait également l’objectif secondaire du film plastique : indiquer quand une boîte a été ouverte et le contenu potentiellement altéré. Ainsi, si vous achetez un « nouvel iPhone 13 en boîte » auprès d’un vendeur secondaire, vous saurez toujours s’il est vraiment complètement inutilisé.

Apple a déclaré qu’il avait apporté le changement aux côtés d’autres changements respectueux de l’environnement.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement, y compris l’utilisation d’éléments de terres rares recyclés à 100 % dans des aimants comme ceux utilisés dans MagSafe, d’étain recyclé à 100 % dans la soudure de la carte logique principale et, pour la première fois, dans la soudure de l’unité de gestion de la batterie. Les deux modèles introduisent également de l’or recyclé à 100 % sur le placage de la carte logique principale et le fil de la caméra avant et des caméras arrière.

Les emballages repensés éliminent l’emballage plastique extérieur, évitant 600 tonnes métriques de plastique et rapprochant Apple de son objectif de supprimer complètement le plastique de tous les emballages d’ici 2025.