BOÎTE; L’exposition de Marco Barrera et José Luis Castillo reportée

Une blessure aux côtes lors de la séance d’entraînement a mis KO l’ancien champion du monde José Luis Castillo, qui ne pourra pas tenir tête au membre du Hall of Fame, Marco Barrera dans le procès d’exposition qui a été convenu pour le 29 avril prochain à l’Arena Theatre de Houston, au Texas.

Depuis quelques semaines, le match d’exhibition entre Barrière et Château, L’attente était grande de voir le combat, mais les plans ont changé avec la blessure de José Luis.

Du fait que la durée de l’exposition est très courte et que les démarches médico-administratives demandées par le Licence et réglementation du département du Texas occuper du temps pour sa réalisation, le promoteur La vitrine de la boxe a été contraint de reporter l’exposition à une date à désigner et dont l’objectif principal est de soutenir la boxe amateur.

Les combats qui ont été convenus pour la troisième journée du tournoi National « La Grande Ceinture Championnat « Ils seront reprogrammés pour le mois de novembre et pourront ainsi boucler les demi-finales du tournoi.

Marco Barrera a-t-il parié un million de dollars contre Juan Manuel Márquez ?

Énorme confession publiée par l’ancien champion du monde, Marco Barrera, dans la vidéo controversée qui était à l’époque que, Juan Manuel Marquez, assommé le Philippin, Manny PacquiaoEn 2012, à l’époque, la rumeur courait que l’ancien boxeur pariait un million de dollars contre son compatriote, d’où sa réaction d’inquiétude, mais désormais tout est démenti.

Lors de la diffusion de votre podcast Un tour de plus, Marco Barrera, a décidé de clarifier les choses à partir de la vidéo controversée, a assuré qu’il n’avait pas vu le KO de Marquez et que sa réaction était de regarder le moniteur pour la rediffusion.

« Je n’ai pas vu le madrazo, ni Julio César Chavez il l’a vu, c’est pour ça que c’était ma réaction, je me suis immédiatement tourné vers le moniteur pour voir la rediffusion », a-t-il déclaré. Barrière.