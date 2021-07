Boîtes célestes | Critique de livre : Anti-Clock de VJ James ; traduit du malayalam par Ministhy S

Le livre se déroule dans un village mort dont les collines ont disparu et les sources d’eau se sont taries (Photo express)

L’écrivain malayalam VJ James crée un cadre parfait pour Anti-Clock, un roman sur un fabricant de cercueils et ses ruminations philosophiques sur la mort. Hendri, le narrateur, vit dans un village appelé Aadi Nadu. Autrefois une terre de collines et de forêts vierges, elle a perdu de sa splendeur à cause de l’exploitation insensée des carrières. Il y a des décennies, les révolutionnaires fuyant la police pendant l’Urgence se sont réfugiés dans les forêts, qui sont aujourd’hui une friche où les tensions montent chaque jour entre les travailleurs syndiqués et les propriétaires de carrières.

Dans la vaste étendue d’un village assiégé par des forces concurrentes et le changement climatique, le livre commence à peindre Hendri comme une âme tourmentée frappée par la perte et le chagrin. Le fabricant de cercueil, qui a hérité du métier de son père, pleure la mort de sa femme, Béatrice, et de leurs trois enfants. Ils ont été tués lorsqu’un tamarinier dans la cour est tombé sur leur maison. Hendri prépare également la mort de Satan Loppo, son camarade de classe, qui possède la plupart des carrières du village. Il a fabriqué un cercueil pour Loppo, qui doit être puni pour avoir violé Béatrice.

L’intrigue s’épaissit avec l’entrée de Pundit, un horloger de 112 ans, qui construit une horloge qui pourrait fonctionner à l’envers. Hendri est amoureux de l’idée d’un anti-horloge et des possibilités de voyager dans le temps. Le roman, dont les événements se sont déroulés comme sur des roulettes, commence bientôt à s’effilocher. Le reste ressemble à un train en fuite qui fonce vers nulle part. Pundit et l’intrigue secondaire qu’il crée prennent le volant d’Hendri et rendent sa propre lutte intérieure et la signification historique et environnementale d’Aadi Nadu hors de propos.

Une grande partie du décalage entre la construction du roman et son maintien en vie vient de la déconnexion que Hendri éprouve avec ses démons intérieurs alors que sa vie recluse prend un virage soudain vers de nouvelles connaissances. Pour un homme qui refuse de quitter son cercueil, Hendri est attiré par David, le fils de son seul ami Antappan, et Shari, un tailleur qui est la petite amie de David. Pundit, quant à lui, apparaît comme un ancien soldat de l’armée britannique qui a sauvé la vie de Netaji Subhas Chandra Bose et comme quelqu’un qui croit que Bose est toujours en vie.

Le roman réussit bien lorsqu’il esquisse les intérieurs sombres de la boutique de cercueils où Hendri médite sur le diable à l’intérieur de Loppo, qui a détruit la vie du hameau endormi et l’a transformé en un terrain vague. Sa vie quotidienne tourne autour des souvenirs de sa femme décédée et de son père décédé, le premier fabricant de cercueils. Antappan, la seule personne vivante de sa vie, est un fossoyeur qui, comme son ami, a hérité du métier de son père. Tous deux ont affaire à un village mort, dont les collines ont disparu et les sources d’eau se sont taries.

Dans le désir de vengeance de son personnage principal, le roman établit un parallèle entre la quête spirituelle de paix et le désir des gens d’un environnement florissant. Alors même qu’Hendri prépare sa vengeance, il aspire à toutes les gloires du passé – un village prospère dans les richesses naturelles et sa propre famille heureuse. Aadi, dans le nom du village, signifie « premier », commençant aussi. L’anti-horloge est un antidote pour corriger non seulement l’histoire d’un hameau, mais aussi la psyché de ses habitants, qui sont finalement responsables de la destruction de leur environnement. Le saint patron d’Aadi Nadu est Saint Antoine, le découvreur des choses perdues. Le premier chapitre du roman commence par un verset du Livre des Lamentations, un deuil pour une cité perdue. « Comme la ville est déserte, autrefois si peuplée. Comme elle ressemble à une veuve, qui était autrefois grande parmi les nations », lit-on dans le verset.

Anti-Clock a été publié pour la première fois en malayalam il y a trois ans en tant que septième roman, bien que son voyage ait commencé il y a des décennies lorsque l’auteur a été attiré par un magasin de cercueils près d’une église à Thiruvananthapuram, Kerala, où il était scientifique au centre spatial Vikram Sarabhai. . James a ensuite écrit une nouvelle, qui a été publiée dans un magazine hebdomadaire malayalam. Enfoui dans ses souvenirs, le cercueil est revenu dans son univers littéraire lorsqu’il a vu une collection de vieilles horloges avec un collègue de la station spatiale. Anti-Clock est son deuxième roman traduit en anglais après Chorashastra : The Subtle Science of Thievery.

Faizal Khan est indépendant

Anti-Horloge

VJ James ; traduit du malayalam par Ministhy S

Maison aléatoire de pingouin

Pp 286, Rs 599

