Boîtier de batterie Britney Spears donné au comté de Ventura DA ⋆ .

Les shérifs du comté de Ventura ont confié leur enquête sur la batterie de Britney Spears au procureur du comté de Ventura pour qu’il décide de poursuivre ou non la pop star pour le délit, a déclaré vendredi le capitaine Eric Buschow.

Spears a été accusée de coups et blessures plus tôt ce mois-ci par l’une de ses femmes de ménage, qui a déclaré que la chanteuse – qui est au milieu d’une bataille judiciaire épique au sujet de sa tutelle – l’a frappée lors d’une dispute à propos de ses chiens.

Buschow a déclaré précédemment que la femme de ménage avait contacté les députés à la suite de l’incident, qui se serait produit le 16 août, et a déposé un rapport. Il a refusé de discuter spécifiquement de la façon dont la femme de ménage a affirmé que Spears avait établi un contact physique, mais a déclaré que la femme de ménage ne montrait aucun signe visible de blessure.

“Il est courant qu’une affaire comme celle-ci soit envoyée à l’unité des délits du DA”, a déclaré vendredi Mathew Rosengart, l’avocat du chanteur, dans un communiqué. « À son crédit, le département du shérif a déjà reconnu que l’affaire, même telle qu’alléguée, impliquait un délit ” extrêmement mineur ” ou ” très mineur “, sans évidemment ” aucune blessure “. Il n’y a pas eu non plus de grève, et si cela n’avait pas impliqué Britney Spears, cela n’aurait jamais été signalé du tout.

“Cela reste un fourrage sensationnel exagéré de tabloïd …”, a-t-il poursuivi. “Tout le monde peut porter une accusation, mais cela aurait dû être fermé immédiatement.”

Des sources ont déclaré à Page Six le lendemain de l’incident présumé que les chiens avaient été emmenés chez un vétérinaire par le dog sitter de Spears plus tôt dans le mois et n’avaient pas été ramenés à la maison. Spears a appelé le 911 le 10 août pour signaler “un type de vol”, mais a changé d’avis lorsque les forces de l’ordre sont arrivées chez elle, selon Buschow.

Les animaux ont depuis été rendus au chanteur, a déclaré Page Six.

