BoJ Gov appelle Bitcoin spéculatif; Les actifs de la banque centrale ont quadruplé à 0,5 T sous assouplissement agressif

Le gouverneur de la BoJ qualifie Bitcoin de “ spéculatif ” tandis que les actifs de la banque centrale ont quadruplé à 6,5 milliards de dollars sous son assouplissement agressif

Bien que les taux à long et à court terme restent bas et stables, la Banque du Japon n’a pas pu atteindre son objectif d’inflation de 2%, ce qu’elle ne sera toujours pas en mesure de faire, d’ici la fin du mandat de Haruhiko Kuroda en avril 2023.

Les opinions du gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, sur le Bitcoin et les crypto-monnaies sont les mêmes que celles des autres banquiers centraux.

“La plupart des échanges sont spéculatifs et la volatilité est extraordinairement élevée”, a déclaré Kuroda dans une interview jeudi. «C’est à peine utilisé comme moyen de règlement», a-t-il ajouté.

Bien qu’il n’ait rien de différent de ses pairs à dire sur les cryptos, il a différencié les crypto-monnaies des pièces stables.

Mais ces pièces de monnaie fiduciaires ou adossées à des actifs doivent également répondre aux normes juridiques et aux codes de gouvernance sains, afin qu’elles puissent devenir un moyen de paiement pratique à l’avenir, a déclaré Kuroda.

Alors que le responsable de la banque centrale est occupé à claquer les crypto-monnaies, le total des actifs détenus par la Banque du Japon est passé à 714,56 billions de yens (6,5 billions de dollars) au cours de l’exercice 2020.

Dans le cadre de l’assouplissement monétaire agressif de Kuroda, le total des actifs a quadruplé au cours de ces huit années, atteignant 1,3 fois la taille de l’économie du pays.

Malgré la politique monétaire ultra-souple, la BOJ n’a pas encore atteint son objectif d’inflation de 2%, qui sera toujours inatteignable d’ici la fin du mandat de Kuroda en avril 2023, selon les projections de la BOJ.

Les prix à la consommation au Japon ont en fait baissé de 0,4% d’une année sur l’autre en avril 2021, après une baisse de 0,2% le mois précédent – ce qui représente le septième mois consécutif de baisse des prix à la consommation.

Parmi les actifs de la BOJ, les obligations d’État ont totalisé 532,17 billions de yens (4,84 billions de dollars), en hausse de 9,5% par rapport à l’année précédente, et les prêts aux institutions financières ont augmenté de 2,3 fois à 125,84 billions de yens (1,14 billion de dollars).

Pour maintenir les taux d’intérêt à court et à long terme bas et stables, la BOJ a déjà englouti de grandes quantités d’obligations d’État, détenant plus de 40% de celles en circulation.

Et c’est la raison pour laquelle les gens ont été choisis pour investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Comme nous l’avons signalé, Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, lorsqu’il a révélé qu’il possédait du Bitcoin, a déclaré qu’il préférerait posséder des BTC plutôt que des obligations d’État.

Selon Dalio, si les crypto-monnaies continuent de gagner du terrain, les investisseurs pourraient également décider d’investir dans celles-ci plutôt que dans des obligations.

