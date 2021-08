Bojan Krkic est “très motivé” dans sa présentation avec Vissel Kobe

in

22/08/2021 à 11h56 CEST

.

Le footballeur espagnol Bojan Krkic a été “très motivé” ce dimanche par sa signature à Vissel Kobe lors de sa présentation en tant que joueur de l’équipe japonaise, où il a retrouvé d’anciens coéquipiers tels que Andres Iniesta ou Yoshinori Cabot.

“J’ai eu plusieurs offres le mois dernier, de l’Europe et de la MLS américaine, mais quand Vissel Kobe s’est intéressé à moi, j’ai senti que c’était la meilleure option pour ma carrière, en tant que personne et en tant que professionnel”, a-t-il déclaré à l’apparition, chez le qui a participé à distance, l’attaquant, qui portera le numéro 9.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que son style correspondait à celui de Vissel et de la ligue japonaise, la J-League, Krkic Il a assuré : “Je peux sentir mon jeu ici et je veux donner mon 100% pour aider l’équipe.”

“Je suis très motivé par ce défi et je pense que la compétition de football dans chaque ligue, dans chaque pays, est difficile et que vous pouvez jouer n’importe où. Je trouverai mon espace sûr”, a-t-il déclaré.

Krkic, qui regardait la veille le dernier match de Vissel Kobe et Kashima Antlers, dans lequel sa nouvelle équipe s’était imposée 1-0 après avoir perdu les deux matchs précédents (en championnat et en Coupe de l’Empereur), a assuré avoir vu “beaucoup bons joueurs et bonnes équipes” qui le motivent dans sa nouvelle carrière de footballeur.

Vissel Kobe est actuellement quatrième au classement, à égalité de points avec Sagan Tosu, mais un match de moins.

Le Japon est le septième pays du joueur de 30 ans, qui a été le premier footballeur espagnol de l’histoire à marquer un but dans les quatre ligues majeures, la Liga espagnole, la Serie A italienne, la Premier League anglaise et la Bundesliga allemande.

Jouer dans tant d’endroits a fait de lui “un nouveau joueur et une nouvelle personne”, a-t-il déclaré.

Son dernier contrat était avec l’Impact canadien de Montréal, où il a atteint 400 matchs professionnels depuis ses débuts avec Barcelone au cours de la saison qui a débuté en 2007.

Là, il a joué aux côtés du milieu de terrain André Iniesta, avec qui il se retrouvera à Kobe (est du Japon) et qui a fortement suggéré sa signature, selon le propriétaire du club et le géant du e-commerce Rakuten, dans la présentation. Hiroshi Mikitani.

“Il a joué partout dans le monde. Je suis heureux qu’il nous rejoigne”, a déclaré le Japonais, qui espère que les deux Krkic comme les attaquants japonais Yuya osako et Yoshinori muto, les autres nouvelles recrues du groupe présentées aujourd’hui, font “un match fantastique”.

Krkic et Muto ont déjà joué ensemble dans l’Allemand Mayence 05, et, en plus d’Iniesta, l’Espagnol joue également à Vissel Sergi Samper, une autre vieille connaissance formée dans la carrière du Barça.

Tout le monde est « très heureux ici » au Japon, un pays où Krkic Il a dit qu’il ressentait un intérêt personnel, “il m’a donc été très facile de décider de venir ici”, a-t-il déclaré.

RÉUNION

Le nom d’Iniesta est revenu plusieurs fois au cours de l’événement, pour lequel Krkic n’a eu que des mots de remerciement.

“Andrés est un ami pour moi. Pendant les premières années de ma carrière à Barcelone, il a été l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai eu dans le vestiaire”, a-t-il déclaré, soulignant “l’humilité” de la star.

“J’ai joué avec de nombreuses grandes stars et c’est peut-être celui que j’ai ressenti le plus humain”, a expliqué l’attaquant sans nuire aux mérites des autres coéquipiers, mais en soulignant l’aide que le joueur de Fuentealbilla lui a apportée au début, Krkic étant un jeune joueur et la « star » de son sport.

“Andrés est l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai eu, l’un des meilleurs coéquipiers que j’aie jamais eu, l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué et je suis ravi de jouer à nouveau avec lui”, a déclaré Linyola.