Bojan Krkic signe pour le Japonais Vissel Kobe et rejouera avec Iniesta

08/09/2021

Act à 11:23 CEST

Blanchiment d’Arnau

Le Vissel Kobé Les Japonais ont annoncé ce lundi l’incorporation du footballeur catalan Bojan krkic, qui a signé pour le club japonais, où l’ancien Blaugrana joue également André Iniesta. A 30 ans, Bojan rejoindra l’équipe dès qu’il se conformera aux protocoles anticovid pertinents à son arrivée au Japon, dont la date d’entrée “est en cours d’ajustement”, selon le communiqué publié par l’entité japonaise.

“Cette opportunité est l’une des meilleures, tant sur le plan personnel que professionnel, et j’ai hâte de relever ce grand défi.”A déclaré le footballeur dans un commentaire publié par son nouveau club, dans lequel un fan de la culture japonaise avoue également: “maintenant, je pourrai le savoir de première main grâce à la confiance que Vissel Kobe m’a accordée”, a-t-il déclaré.

Tous prêts pour une nouvelle destination !

Vraiment excité par cette incroyable opportunité professionnelle et personnelle.

Merci pour votre confiance, @visselkobe !

J’ai hâte de commencer ce nouveau défi. ️ pic.twitter.com/yDerirqZhk – Bojan Krkic (@BoKrkic) 9 août 2021

Rappelons que Bojan a connu l’une des progressions les plus prometteuses du football espagnol ; est apparu dans un FC Barcelone plein de stars et, surtout, avec la montée en puissance d’une nouvelle star qui s’est démarquée au niveau du reste des cracks de la même équipe : Leo Messi. Son palmarès comprend des titres tels que le Copa del Rey, une coupe du monde des clubs, deux Supercoupes d’Espagne et un d’Europe, trois ligues espagnoles et deux champions à Can Barça. En outre, il a également ajouté un Eredivisie néerlandais un Championnat canadien et un Sub’17 européenne avec l’équipe espagnole dans un record enviable.

Après sa période Blaugrana, Bojan a parcouru les ligues les plus importantes d’Europe à travers la Roma, l’AC Milan, l’Ajax, Stoke City et Mayence, ainsi qu’un bref retour dans la ligue espagnole avec Alavés. De plus, il se vante du fait curieux d’être devenu le premier joueur espagnol de l’histoire à marquer un but dans les quatre ligues majeures (La Ligue, Une série, première ligue Oui Bundesliga, Outre le Eredivisie).

Le dernier contrat de Krkic était dans le MLS, avec lui Impact de Montréal Canadien, où il a atteint 400 matchs en tant que professionnel depuis ses débuts à Barcelone. En plus avec Iniesta, Krkic partagera un vestiaire avec l’ancienne équipe de jeunes Sergi samper et avec le belge Thomas Vermaelen. Celui de Linyola faisait référence à son ancien coéquipier, Andrés Iniesta, l’actuelle vedette principale de l’équipe japonaise : “Iniesta est spécial pour moi et je suis heureux de pouvoir rejouer avec lui. Je veux marquer beaucoup de buts avec son aide”Linyola a souligné.

Le Vissel Kobe est actuellement troisième du championnat japonais, la J-League avec 41 points, derrière la Yokohama F. Marinos (49) et la Kawasaki Frontale (58). L’équipe japonaise occidentale a terminé en 14e position lors de la saison précédente 2020. Bojan arrive à Kobe pour additionner et confirmer les données qu’il a enregistrées en MLS, où il a été déclaré. MVP du parti cinq fois, quatre de suite, et un prix du meilleur joueur du jour.