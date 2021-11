Bojan se rend à Barcelone pour soigner la blessure qu’il a subie avec Vissel Kobe

08/11/2021 à 09:55 CET

L’attaquant espagnol Bojan Krkic s’est rendu à Barcelone pour être un Blessure musculaire subie avec son équipe actuelle, le Vissel Kobe de la ligue japonaise, qui lui fera rater le reste de la saison, comme annoncé par le club. L’ancien footballeur du FC Barcelone s’est blessé lors d’un match disputé le 24 octobre, selon le club, qui a expliqué que le joueur souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers de la jambe droite.

Le joueur et le club ont décidé que Bojan se rendrait temporairement à Barcelone pour soigner sa blessure, et on estime que votre processus de récupération dure environ huit semaines, comme l’a rapporté Vissel Kobe dans un communiqué.

Bojan a regretté d’avoir subi sa blessure « alors qu’il était en meilleure forme et qu’il avait noué de bonnes relations » avec ses coéquipiers, dans des déclarations recueillies par le club.

« Cependant, le football et les blessures vont toujours de pair, alors maintenant je change de puce et me concentre sur le traitement et la rééducation », a déclaré le footballeur, qui ne pourra plus participer au reste de la saison puisque la J- League se termine en début d’année. Décembre.

« Nous avons conclu que le mieux était de retourner dans mon pays pour me préparer à rejouer« , a déclaré l’ancien international avec l’équipe espagnole, qui a également exprimé sa confiance que ses coéquipiers » peuvent atteindre les objectifs » fixés par le club pour cette saison.

Vissel Kobe, où évoluent également les Espagnols Andrés Iniesta et Sergi Samper, a consolidé sa troisième place dans le championnat japonais de football en battant Tokushima 1-0 lors de la dernière journée de match, en l’absence de trois autres à jouer.

Bojan, 31 ans, est arrivé en août dernier à Vissel Kobe après être passé auparavant par d’autres équipes comme la Roma, l’AC Milan, l’Ajax Amsterdam ou les Allemands de Mayence 05.