Bol Bol, signature pour Detroit Pistons et options d’éclosion

Maintenant ou jamais. bol bol il est conscient que le passage d’une jeune star prometteuse à un joueur complètement oublié peut se produire rapidement et s’est clairement estompé pépites de Denver. Lassé par le manque d’opportunités avec lequel Michael Malone l’a longtemps puni, le Soudanais et fils du légendaire Manute Bol, le plus grand joueur NBA de l’histoire, veut chercher l’opportunité de se tailler une place dans l’élite. Conscient que les projets de joueurs vedettes ont été ostracisés, comme Thon Maker récemment, Bol est prêt à travailler dur pour se renforcer physiquement et répondre aux attentes élevées des Detroit Pistons à son égard.

LaMotown’s est une initiative très intéressante et raisonnable pour un projet comme le vôtre. La reconstruction est encore à un stade embryonnaire et ils recherchent ce type de jeunes joueurs, pleins d’ambition et qui peuvent évoluer de manière beaucoup plus positive que certains ne le pensent. Avec Cade Cunningham Grande référence pour ce projet, l’absence de pôles de référence dans les Pistons permet à Bol Bol de se développer pleinement. Il est évident qu’il doit acquérir du muscle, mais sans en abuser, puisqu’un rôle très notable que pourrait jouer le Soudanais est d’être un 5 mobile, avec la capacité d’ouvrir le court, mais aussi de déborder de vitesse et de jeu de jambes.

Bol Bol pourrait être éligible pour être la deuxième épée des Pistons à l’avenir

L’évolution du marché est vraiment intéressante car pépites de Denver a pu se précipiter en se séparant d’un joueur aussi talentueux pour un prix d’aubaine. Et c’est que ceux du Colorado reçoivent Rodney McGruder, joueur de 30 ans avec une vaste expérience en tant qu’homme de banc qui peut aider dans les postes de périmètre. Nous devrons être très attentifs à l’évolution d’un Bol Bol qui a transmis de très bons sentiments à chaque apparition et qui atteint le moment décisif de sa carrière professionnelle, celui dans lequel il devra mettre en pratique tout ce qu’il a pu pour apprendre avec Jokic. La confiance de Pistons de Détroit en lui c’est maximum.