Bola Osundairo défie Jake Paul pour un match de boxe

Bola Osundairo — un des frères au centre de la Jussie Smollett scandale — a un message pour Jacques Paul … penses-tu pouvoir te battre ?? Eh bien, je viens pour ton cul !!

TMZ Sports parle à Abimbola – alias Bola – de sa carrière de boxeur en plein essor … lorsque la conversation s’est tournée vers The Problem Child.

« Kick rocks. Plus comme le grand battage médiatique blanc. Et je te veux Jake Paul, et je viens après toi. Et nous allons effacer le battage médiatique. »

Osundairo avait alors un message pour Paul.

« Arrête de courir. Il est temps pour toi d’affronter un boxeur. Je ne suis pas trop avancé, tu as probablement commencé avant moi. Donc nous avons probablement la même expérience. De quoi fuyez-vous ? »

Il a également tiré sur les adversaires de Jake battus.

« Arrêtez de courir après les vieux combattants de l’UFC échoués. Ce ne sont pas des boxeurs. Ils ne veulent pas vous boxer. Laissez-les tranquilles. »

Bien sûr, Bola et son frère sont devenus des célébrités du jour au lendemain après avoir admis que Smollett les avait payés pour mener à bien le attaque de canular à Chicago en 2019.

C’est à ce moment-là que Bola s’est lancé dans le sport de la boxe… et il n’est pas une blague sur le ring.

Equipe USA Boxe le classe le combattant #1 86 kg (189 lbs.) dans leur classement. Il nous a également dit qu’il s’était récemment battu 4 nuits de suite, remportant toutes les victoires par décision unanime.

Mais, le YouTuber de 24 ans est devenu un boxeur invaincu – qui vient de brutalement mis KO Tyron Woodley — n’est pas le seul sur la liste des résultats de Bola. Il a également les yeux rivés sur quelques autres combattants bien connus.

« Nous nous battrons Tommy Fury. Nous nous battrons Julio César Chavez. Anderson Silva. Tu vois, je nomme de vrais boxeurs, ou des gens qui font des trucs dans la boxe. Nous combattrons n’importe lequel d’entre eux. »

« Et finalement sur toute la ligne. Nous allons nous battre Canelo. »