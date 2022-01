Bolaños rejoindra Díaz dans la négociation de la réforme du travail pour la sauver au Congrès

01/10/2022 à 21:15 CET

Ange Alonso Gimenez

« Nous ferons un travail coopératif » avec lui ministère du Travail. C’est ainsi que s’expriment des sources socialistes à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, journal appartenant au même groupe éditorial que ce média, lorsqu’on les interroge sur leur rôle dans la négociation politique de la réforme du travail. C’est la question qui cause actuellement le plus de maux de tête au gouvernement, à la fois au secteur du PSOE et à celui de United We Can. « Il n’est pas clair qu’on le retire au Congrès », reconnaît une autre source, faisant référence au décret convenu avec le patronat et avec les syndicats. Il faut la validation du Congrès, ou son abrogationCette dernière option qui, si elle se produisait, serait une bosse monumentale pour l’Exécutif.

Conscient de cela, le président Pedro Sánchez a rencontré ce lundi son équipe économique et les dirigeants de sa plus haute confiance au siège du PSOE. Ministre Félix Bolaños; le secrétaire adjoint, Adriana Lastra; l’orateur au Congrès, Hector Gomez; et son chef de cabinet, Oscar López, figuraient parmi les personnes présentes, ainsi que le premier vice-président et ministre de l’économie, Nadia Calvino. La réforme du travail est cruciale, Et comme ils savent que la somme parlementaire qui conduirait à la validation du décret n’est pas garantie, ils ont décidé de s’impliquer dans le processus. Bolaños commencera à sonder et à parler avec les parties. Il l’a déjà fait, soulignent les sources.

Il sera ainsi ajouté à Yolanda Díaz, qui dirige l’émission en ce moment. Il ne s’agit pas, soutiennent les sources, de se chevaucher ou d’éclipser, mais de coordonner et de garantir que l’abrogation de la réforme du travail pénètre le Congrès dans le même cadre qui a généré l’accord avec les employeurs et les syndicats. Le premier test : quand vient le temps de valider le décret.

Le président de la Chambre basse, le socialiste Batet Meritxell, doit convoquer une session plénière extraordinaire avant la fin du mois. L’idée est d’accélérer le délai de 30 jours fixé par la Constitution pour que ledit décret soit entériné ou rejeté, et en second lieu, pour qu’il soit traité ou non comme un projet de loi. C’est la voie principale que le Gouvernement a tracée sur sa carte : convaincre les alliés de soutenir la validation, puis, la transformation en projet de loi.

Cependant, tous les partenaires ne font pas confiance. Les précédents sont nombreux pour des décrets qui, après avoir été validés, ont erré pendant des mois et des mois dans les limbes parlementaires de la prorogation des amendements. C’est une astuce courante, tout à fait légale, si politiquement discutable. Pour cette raison, les alliés continuent d’explorer la possibilité de créer un front commun qui entraînera l’exécutif de la coalition vers certains pactes, parmi lesquels figurerait l’évaluation temporaire de la négociation parlementaire. Les contacts parmi les alliés, à la recherche de ce front de résistance, ils n’ont pas arrêté à Noël, notamment via Telegram et WhatsApp. Ils ne se sont pas cristallisés et la coordination est toujours absente, mais l’idée ne s’est pas effondrée, loin de là.

Dialogue polyédrique sans le PP

Au gouvernement, ils savent que l’ambiance qui règne chez les alliés est variable. Il doit être pris en compte. Pour cette raison, les agendas ont été adaptés à l’humour politique. Le groupe du parti plus réticent le former maintenant ERC, EH Bildu et BNG, et même parmi celles-ci, l’homogénéité ne prévaut pas. Esquerra ne s’accompagne pas d’une puissante union régionale, mais les indépendantistes basques et les souverainistes galiciens le sont. C’est un atout dans lequel les négociateurs du gouvernement réparent.

De plus, il existe d’autres formations telles que Más País, Compromìs, Teruel Existe, PRC, Nueva Canarias, PNV et PDeCAT, mais aussi ici les nuances règnent. Les nationalistes basques et les Catalans, liés à leurs employeurs territoriaux respectifs, la musique du décret qui commencera à abroger le modèle PP qu’ils aiment, pas tout à fait, mais ils l’aiment en termes généraux. Avec les autres formations le Gouvernement espère, au moins, obtenir le « oui » à la validation, et alors on verra.

Enfin, l’ensemble des acronymes auxquels le vote contre est attribué d’avance, et voici le PP (et Vox, bien sûr). Le gouvernement n’a pas approché le populaire pour tester sa position, indiquer les sources consultées. Ni aux Citoyens, même si là encore, il convient de noter quelques nuances. Ils n’ont pas l’intention de parler avec le populaire, ni du gouvernement ni des partis qui le forment, mais avec les libéraux qu’ils font. La présidente de la formation « orange », Inés Arrimadas, s’est portée volontaire.

Ressortissants, déjà avec tous les ponts rompus avec le PP, sauf dans la Junta de Andalucía et dans les municipalités dans lesquelles ils ont forgé une coalition, il veut se libérer et profiter de ses atouts. Les contacts PSOE-Cs (United We Can not plan to move a tab in this bilatérality) n’ont pas eu lieu, précisent des sources des deux parties, mais elles n’excluent pas qu’elles soient tenues. Cela peut grandement remuer les esprits au sein de l’exécutif. C’est déjà arrivé avec les budgets 2021. Entre la voie pragmatique du cabinet présidentiel et la préférence idéologique du vice-président de l’époque, Pablo Iglesias, cette seconde s’est superposée après des semaines de tensions, de menaces et de colères diverses.

Touchez au remboursement du PSOE

Le gouvernement de coalition traverse sa énième phase de colère et de ressentiment, cette fois à cause du ministre de la Consommation, Alberto Garzón, qui dans une interview au Guardian a fait l’éloge de l’élevage extensif et, en même temps, a critiqué le fermes macro. Une bonne a été regroupée car plusieurs ministres et positions socialistes ont réitéré que cette position n’est pas courante au sein de l’exécutif. Pedro Sánchez, au SER, a regretté ces déclarations du coordinateur de l’assurance-chômage et a demandé que les décibels baissent. Si le président, qui a déjà dédié « un steak à l’essentiel, c’est imbattable » à Garzón, se prononce en ces termes au lieu de le minimiser, c’est parce que la polémique le dérange.

A Unidos Podemos, loin d’opter pour le silence pour ventiler le décalage, ils ont reproché à ces ministres et dirigeants socialistes d’être si en colère se laisser emporter par des « canulars ».

Dans ce contexte de dépit et de dédain, la direction du PSOE et le noyau dur de la Moncloa Ils ont été complotés pour mettre en œuvre le nouveau modèle de travail, mais sans brouiller ce qui a été convenu à la table du dialogue social, selon des sources socialistes. Que le président veuille laisser l’empreinte de son parti dans le nouveau système de relations de travail est quelque chose que même les cadres moyens de la formation ne remettent pas en question. En effet, dès la fin du congrès fédéral, lors de la première réunion du nouvel exécutif, il avança que les socialistes seraient dans l’approbation de la nouvelle réforme.

Les sources susmentionnées ne confirment pas maintenant si Sánchez a donné des instructions précises sur la manière d’aborder les négociations parlementaires lors de la réunion de ce lundi. Ce qu’ils confirment, c’est qu’en ce moment c’est Díaz qui porte le une voix qui chante.

Mais elle n’est pas seule dans cette tâche. Et ce ne sera pas le cas. Des sources parlementaires familières avec le processus ont informé ce média que Le PSOE a traité la réforme du travail au moins avec le PNV, le PDeCAT et Nueva Canarias. Cependant, ils nient que le gouvernement ait ouvert deux canaux de dialogue, l’un Bolaños et l’autre Díaz. Le travail est et sera « coopératif », soulignent-ils.

Réforme du travail

Le poids est actuellement pris en charge par le ministre du Travail. Des sources parlementaires soulignent que son équipe a favorisé les contacts ces jours-ci en janvier et qu’au cours de la semaine en cours, ils s’intensifieront. Il y aura un entretien en face à face avec des représentants d’EH Bildu dans quelques jours et il est probable que les réunions seront closes avec d’autres groupes clés de l’équation, en particulier ERC.

Mais juste avec Esquerra la situation n’invite pas à l’optimisme. Les sources précitées reconnaissent que le cabinet du ministre ne s’est pas adressé au porte-parole du groupe, Gabriel Rufián, alors qu’il s’est adressé à des personnalités de « l’orbite » du parti. Ils soupçonnent qu’en faisant cela, Díaz cherche à exercer une pression de l’extérieur vers l’intérieur et ainsi progressivement ouvrir une voie qui conduira les Catalans à l’abstention. « Ce n’est pas une bonne tactique », soulignent-ils dans le jeu de Rufián.